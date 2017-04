Ce CD met un point final à une intégrale des concertos pour piano de Beethoven entreprise par Evgueni Sudbin et Osmo Vänskä avec l’Orchestre du Minnesota en 2010, avec la parution des Concertos nos 4 et 5. Le 3e Concerto avait ensuite été couplé au 24e de Mozart. Pour les Concertos nos 1 et 2, la longue grève de l’orchestre américain a forcé BIS à se rabattre sur un orchestre de chambre finlandais de moindre réputation, mais de très haute qualité. Comme jadis à Lahti, Osmo Vänskä fait des miracles avec ces musiciens : la transparence et les balances sont parfaites. Par ailleurs, le jeu hyper lumineux de Sudbin convient idéalement à ces concertos marquant l’émancipation mozartienne de Beethoven. Le pianiste marque aussi des points par ses cadences très originales pour le 1er Concerto, celle du 1er mouvement étant inspirée par Ignaz Friedman. Ce dernier volet, le meilleur de la série, est un des CD de référence dans ce couplage.



Ludwig van Beethoven Concertos pour piano nos 1 et 2. Evgueni Sudbin, Tapiola Sinfonietta, Osmo Vänskä. Bis SACD 2078.