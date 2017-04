I Go Missing in My Sleep, Wilsen

I Go Missing in My Sleep a tout d’une navigation sous un climat incertain. Il retient son souffle, lève très peu le ton, glisse et rebondit, évalue ce qui l’entoure — corps, humains, nature, frontières. Après les EP Sirens (2013) et Magnolia (2014), ce premier album de Wilsen, trio de Brooklyn, dévoile un univers aérien et libre qui laisse une fascinante impression de voyage charnel. Ses récits sinueux ont en effet une chaleur intérieure, où la voix éthérée de Tamsin Wilson apparaît comme une altitude contradictoire. Guitare et batterie fabriquent des pulsations (Dusk), sifflements et piano traversent parfois la trame, et partout respire une friture sulfureuse — écoutez Told You, elle résume cet univers bicéphale. Parfois doux, parfois plus acide, I Go Missing in My Sleep reste cela dit très concentré sur ses atmosphères pointillistes. Ne manque qu’un peu de feu, de tempête pour marquer définitivement son territoire, déjà bellement tracé. À voir ce vendredi au bar Le Ritz PDB.

Wilsen - Told You

Extrait