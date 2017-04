Du tex-mex avec un peu de ska dans les pattes (Ride with Me), un cha-cha un peu elvissien (I Will Be Yours, façon It’s Now or Never), du trad chicano (Rolling Along), du latino à gogo (Easy as It Seems), du shuffle d’opérette hérité d’un Roy Orbison (I Think of You), une langoureuse valse pour se coller sans insterstice (Goodnight Waltz), et même une immense bâtisse pop telle qu’un Phil Spector — ou un Springsteen — en construisait (la chanson-titre) : les Mavericks, des années 1990 à maintenant, sont encore et toujours les meilleurs propagateurs de ce qu’on appelle la musique d’agrément. Ça émeut, ça emporte, ça se danse (en two-steps éreintant comme en slow sudoripare) et ça se chante très fort. Raul Malo, leur fabuleux vocaliste, force américano-cubaine de la nature, vous hisse sur ses larges épaules et vous fait sentir que le monde vous appartient. Cet album a beau s’appeler Brand New Day, c’est du Mavericks de toute éternité. Mon album du (tardif) printemps.



Écoutez Ride With Me

Brand New Day ★★★★ The Mavericks, Mondo Mundo