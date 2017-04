Le petit spectacle à La Chapelle, Ariane Moffatt

La dernière fois, Ariane était avec l’OSM. Et ce soir-là, comme chaque fois en sa compagnie, je me suis senti inclus, concerné, à proximité. C’est vrai depuis le début — moiteur des FrancoFolies extérieures, au temps d’Aquanaute —, c’est encore plus, plus vrai ici. L’intention de rapprochement, pour ces trois soirs au théâtre La Chapelle dont on a gardé huit titres, était manifeste : petitesse du lieu, approche piano-voix d’Ariane, avec un peu d’électro et les guitares de Joseph Marchand. L’heure était à la douceur, au réconfort : Leonard Cohen venait de mourir, la tuerie au Bataclan avait un an. Ne pas éviter la douleur tout en se faisant du bien : c’est la grâce de ce « petit spectacle » où les chansons réchauffent à « combustion lente », où l’interprétation de Tireurs fous est prière, où le rythme du Coeur dans la tête est exutoire. S’insère Glory Box, de Portishead, pour ralentir la lenteur jusqu’à la presque immobilité. Cet album est une pause. Nécessaire.



Écoutez Le coeur dans la tête

Le petit spectacle à La Chapelle ★★★ 1/2 Ariane Moffatt, Simone Records