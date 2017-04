Harmoniser devant avec Coco Méliès

Pour l’album «The Riddle», on a construit autour des pistes guitare-voix de Francesca et David, il y a eu du temps, et de l’espace.

Avril 2016 : signature chez Audiogram. C’est écrit dans la bio. Il y a un an, presque jour pour jour. Et c’est précisément maintenant qu’on entend le résultat : le nouvel album intitulé The Riddle est lancé mercredi et, en direct de je ne sais où, juste avant de lâcher l’objet dans la nature, le duo Coco Méliès est au bout du fil, pas peu fébrile. Francesca Como et David Méliès partagent la ligne, essaient de ne pas s’interrompre, mais l’enthousiasme l’emporte.

Commençons par le commencement : l’étiquette Audiogram suppose un certain raffinement de la proposition, non ? « La base est la même, on crée les chansons chacun de notre bord,explique Francesca. Mais c’est sûr que de travailler avec beaucoup d’intervenants, et surtout avec un directeur artistique [Yan Merzbacher], il y a quelque chose de déconcertant là-dedans : on a dû apprivoiser un autre genre d’univers, où tu fignoles plus… » Elle parle du « plein contrôle » maintenu, mais aussi de leur désir d’avoir « des guides ».

Le premier album, Lighthouse, paru en 2014 chez Costume Records, était plus lousse dans la manière, avec la bande du Mile-End, un Robbie Kuster, un François Lafontaine. Des sessions en prise très directe, et advienne que pourra jusqu’à la meilleure prise. Pas une mauvaise façon, mais très dépendante du son conjugué des musiciens. Pour The Riddle, on a construit autour des pistes guitare-voix de Francesca et David, il y a eu du temps, et de l’espace. La manière Audiogram.

Francesca tient à dire que « ça n’enlève rien au premier album, qui nous ressemblait aussi beaucoup, mais c’est vrai qu’on a été chez Audiogram parce qu’on avait un son en tête ». Il s’agissait, comprend-on, de placer les voix, les splendides harmonies du tandem, à l’avant-plan. Et de lover l’instrumentation autour et dessous. Oui, des guitares, mais pas seulement des guitares. Un violoncelle, des cuivres. Un coussin délicat, pas trop rembourré, un nuage de beauté sur lequel se déposer. Dès Oh Brothers, la première chanson, cela s’entend. Mais justement, cela ne s’entend pas trop. « Le mixage de Luc Tellier va dans ce sens-là, admet volontiers David. Est-ce un guideline d’Audiogram ? C’était aussi notre volonté. » Francesca renchérit : « On était rendus là. Quelque chose de moins rough. Quelque chose qui a plus de fini. Il n’y a pas de hasard. On s’est retrouvés à la bonne place. »

Sans doute le caractère « plus personnel » des chansons a-t-il avantagé les harmonies dans le mixage. « Sur Lighthouse, observe Francesca, on racontait des histoires qui venaient d’observations. Ce coup-ci, David de son côté, moi du mien, on s’est révélés beaucoup plus, et on avait envie que les paroles soient entendues. Moins fondues dans l’ensemble. Mais c’était pas vraiment un plan : on a écrit comme ça instinctivement. » Textes plus concis, plus directs : vient un moment où la communication souffre moins d’obstacles, où l’on cherche par tous les moyens à abolir la distance, à se sortir des métaphores qui encombrent le chemin. David fournit une autre raison. « On est des grands fans de la musique des années 1940 aux années 1960, tous les deux, et l’idée de chansons qui durent 2 minutes 30 et pas plus, ça nous plaît. Raccourcir n’est pas toujours facile, mais c’était à tout le moins un souhait constant. »

De Simon et Garfunkel à… Daniel Bélanger

Et les deux d’évoquer un Buddy Holly, un Woody Guthrie, un Leadbelly… et, d’une même voix, Simon et Garfunkel. David enchaîne : « On ne peut pas vraiment cacher qu’on est influencés par eux. C’est pas ce qu’on écoute chaque jour… » Francesca complète la phrase : «… mais c’est le coeur de la patente quand même. C’est à travers Simon et Garfunkel qu’on s’est rencontrés, qu’on a commencé à faire de la musique ensemble. C’est notre connexion directe. »

Voilà une bonne façon d’apprendre à harmoniser autrement qu’en tierce, dis-je. « Yesss ! s’exclame Francesca. Une tierce, c’est comme un train qui roule, c’est confortable. Dès que t’arrives dans la septième, tu te déroutes un petit peu. Tu tends l’oreille d’une autre façon. C’est ça qu’on aime ! » L’apport d’un Daniel Bélanger, qui a servi de gourou-guide au duo et qui leur a fourni l’arrangement de cordes et une piste de guitare pour Wasted Year, n’est pas sans lien avec ce désir d’entrelacs harmoniques audacieux. Francesca raconte : « Plus on essayait des drôles d’harmonies, plus il trippait, plus il nous encourageait. Il n’a peur de rien, mélodiquement. On a beaucoup appris de lui, et on a été privilégiés qu’il prenne du temps pour nous conseiller. »Avantage non négligeable d’Audiogram : il y a un génie en résidence. David : « C’est sûr que, pour nous, Daniel Bélanger est l’un de nos plus grands paroliers, l’un de nos plus grands mélodistes, l’un de nos plus grands arrangeurs. Oui, on a fait notre affaire, mais oui, on l’a écouté. Attentivement ! » Ça rit fort dans mon oreille.