Peter Mattei et Anna Netrebko dominent le plateau

Le calendrier des diffusions du Metropolitan Opera au cinéma coïncidant avec les prochains débuts de Yannick Nézet-Séguin en tant que directeur musical désigné, c’est depuis la salle du Met que nous avons suivi ce spectacle à New York.

L’exercice est, de temps à autre, salutaire, la salle de cinéma tendant à niveler les voix. En salle, l’impact vocal d’Anna Netrebko domine tout le monde et trouve en Peter Mattei un partenaire de haut calibre. La troisième étoile sur le plateau est la basse Stefan Kocan. Celui-ci, plus jeune que Mattei et Netrebko, n’a pas été maquillé adéquatement pour donner l’illusion qu’il incarne un homme bien plus mûr que la jeune Tatiana, et sa prestation ne marque pas vraiment.

Parmi les autres rôles se détachent Larissa Diadkova (nurse) et David Crawford en organisateur de duel. On déplore la baisse de forme de Zaremba et l’insuffisance des autres pour le niveau du Metropolitan Opera, notamment l’émission couverte passablement désagréable d’Elena Maximova (Olga) et le Lenski gentillet d’Alexeï Dolgov qui a pourtant beaucoup plu. Bonne direction de Ticciati d’un spectacle de Deborah Warner qui se tient bien dans l’ensemble.

Plusieurs enseignements de l’autre côté de l’écran. Le Met réalise des prouesses en ne dérangeant pas les spectateurs présents : il n’y a pas de caméras virevoltantes et la gêne est minimale. Ensuite, il y a de futurs chantiers pour Yannick Nézet-Séguin qui sautent aux yeux. Ainsi, en matière de renouvellement du public, ce n’est pas un changement qu’il faut opérer, c’est une révolution ! Et sur le plan artistique, il y a un coup de poing violent à donner sur la table du français au Met. Cette fois, c’est le rôle subalterne de Triquet qui a pâti de cette insouciance avec un chanteur qui n’avait ni la voix du rôle ni la prononciation adéquate.