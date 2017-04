Concert d’improvisations à la salle Bourgie

Photo: Christina Alonso

En prélude aux compétitions Piano 2017, qui auront lieu du 2 au 12 mai, le Concours musical international de Montréal organise le mercredi 26 avril à 19 h 30, à la salle Bourgie, une soirée d’improvisation, qui verra la création d’une Fantaisie pour piano-fantôme et orchestre de François Dompierre, où le compositeur improvisera sa partie tout en dirigeant I Musici du piano, la partie orchestrale étant évidemment écrite ! Le concert présentera aussi des prestations de Serhiy Salov, lauréat du Prix d’improvisation Richard-Lupien en 2014, et des pianistes improvisateurs Jean-François Zygel et Bruno Fontaine qui oeuvreront individuellement et en duo.