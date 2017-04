Johannes Brahms, Concerto pour piano no 1. Concerto pour violon. Emanuel Ax, Frank Peter Zimmermann, Bernard Haitink (direction)

Les publications discographiques de concerts, éditées par les orchestres eux-mêmes, se multiplient, mais la pertinence n’est que rarement au rendez-vous. C’est tout l’inverse ici, puisqu’on peut dire grosso modo qu’Emanuel Ax et Frank Peter Zimmermann, les « primus inter pares » des 20 dernières années dans le 1er Concerto pour piano et le Concerto pour violon de Brahms, ont été captés à leur meilleur, avec un orchestre idéal (celui du Concertgebouw d’Amsterdam) placé sous la direction d’une autorité brahmsienne suprême, Bernard Haitink ! Ces deux concerts de 2010 sont enrichis par un très beau Quatuor op. 47 de Schumann, capté en 2016 avec Emanuel Ax et les premières chaises de l’orchestre. Respiration, hauteur de vue, élégance caractérisent l’art de ces deux grands solistes qui n’étaient plus vraiment représentés par leurs versions discographiques « officielles », très anciennes. Chapeau, donc, à l’étiquette RCO Live de les avoir réunis en un album d’une rare noblesse.



Emanuel Ax et Bernard Haitink jouent le 1er Concerto de Brahms

Extrait