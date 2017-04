Orford musique : fin de l’aventure orchestrale

Wonny Song, directeur artistique d’Orford musique a annoncé le programme de l’édition 2017 du festival qui se tiendra du 7 juillet au 12 août.

Valérie Milot, dont la harpe sera entourée d’une sphère habillée d’effets lumineux, ouvrira le festival, dont le seul invité européen semble être le quatuor Kuss, associé à Marc-André Hamelin le 15 juillet, au lendemain d’un récital Schubert et Liszt du pianiste québécois.

Ce qui frappe en premier dans ce millésime Orford 2017 c’est la disparition de l’Académie d’orchestre, malgré le grand succès, selon Wonny Song, d’une tournée en Corée du Sud de cet orchestre en 2016. « Si nous voulions garder le même niveau désormais, nous devions offrir une tournée et Orford musique n’était pas prêt à prendre cette décision », dit le directeur artistique au Devoir. « Nous n’avons pas cette structure. Par ailleurs, le centre de Banff a éliminé beaucoup de stages d’instruments pour s’orienter davantage vers la création et nous y avons vu une opportunité pour faire valoir nos forces, le coeur de nos activités. C’est pour cela que l’orchestre est suspendu pour l’instant »

I Musici, en clôture, et l’Orchestre symphonique de Québec, le vendredi 21 juillet, donneront la couleur orchestrale au Festival 2017, Fabien Gabel dirigera la 2e Symphonie de Brahms et le Concerto pour violoncelle de Dvorak avec, en soliste, le jeune Cameron Crozman, auquel a été confié le plus précieux violoncelle de la banque d’instruments du Canada : le Stradivarius « Bonjour ». Autre jeune musicien, le violoniste Paul Huang sera associé à Stéphane Tétreault. Lorraine Desmarais, André Laplante, Orford Six Pianos, Jan Lisiecki, le Studio de musique ancienne de Montréal, Louise Pellerin et Luc Beauséjour, Yannick Rieu. Julie Lamontagne et Patricia Cano sont les autres invités de ce festival 2017. Renseignements : orford.mu