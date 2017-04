Franz Schubert. Fantaisie en fa mineur et autres oeuvres pour piano à quatre mains. Andreas Staier et Alexander Melnikov (pianoforte Graf de Christopher Clarke)

Un somptueux Caspar David Friedrich illustre idéalement le CD de ces deux artistes célébrant l’oeuvre pour piano à quatre mains du grand voyageur de la musique. Si le disque a un défaut, il n’est pas musical, mais éditorial : la notice ne dit mot de la vedette de l’enregistrement : une copie de pianoforte Conrad Graf (les préférés de Schubert) par Christopher Clarke, un instrument typé mais très stable dont les sonorités ne cartonnent jamais. On aurait aimé savoir, par exemple, comment ont été produits les effets percussifs de la Marche caractéristique D. 886 no1 (plage 6). Enregistré à la perfection par Martin Sauer et son équipe, ce pianoforte stimule l’imaginaire des deux géants Staier et Melnikov, qui galbent si amoureusement la musique de Schubert. Les références ne manquent pas dans ce répertoire, mais sur instrument ancien, nous avons ici le meilleur CD.



Staier et Melnikov jouent le Rondo en la D 951 de Schubert

Extrait