De l’East L.A. latino, ils disent l’histoire de leur identité en cette période trouble à proximité d’un mur à construire dont ils ne veulent pas. Dans un autre temps, les membres des Cafeteras auraient pu s’appeler Woody Guthrie, dont ils reprennent This Land Is Your Land, un titre qui leur colle particulièrement bien et qu’ils adaptent en polka. Ils intègrent aussi nombre d’autres influences présentes dans la mégapole californienne, du folk à la soul avec une pulsion hip-hop et un fond mexicain duquel ils reprennent le son jarocho des tavernas et d’autres rythmes. Ils chantent la rue et la communauté, mais aussi l’éducation gratuite et leur idéal d’humanité. Le chant est lumineux dans leurs deux langues et leur territoire musical n’est ni complètement rock ni complètement traditionnel, mais un hybride naturel. If I Was President illustre jusqu’à quel point ce groupe brillant incarne parfaitement son époque.

Tastes Like L.A. ★★★★ Las Cafeteras, Indépendant