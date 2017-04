Ceux qui regardent encore de haut les concerts OSM Pop feraient bien d’aller y faire un tour cette semaine, car lorsque la magie opère, comme ce fut le cas avec le chanteur Mika, ou avec Brel symphonique mardi soir, ce sont des émotions intenses, la simple grandeur de la musique que l’on peut y vivre, d’un niveau assurément supérieur à ce que certains concerts symphoniques routiniers peuvent offrir.

Adaptation symphonique du spectacle Hommage à Brel créé lors de Montréal en lumière en 2012 et repris aux FrancoFolies 2013, ce Brel symphonique, qui sera redonné mercredi soir et jeudi, représente pour l’arrangeur et orchestrateur Simon Leclerc un pari différent d’autres projets « pop » pour lesquels son premier travail est de casser l’omniprésence rythmique, constitutive du « produit » de base.

Un défi nouveau

Brel repose sur d’autres substrats : les mots, la voix et la scansion et, dans l’univers sonore, la présence du complice de toujours, François Rauber, grand musicien de formation classique. Les concertos « classiques » de Rauber révèlent un compositeur marqué par le Paris des années trente (Prokofiev, Martinu, Tcherepnine, Bartók). Mais le François Rauber que tout le monde connaît est celui spirituellement fusionné avec Jacques Brel. L’univers sonore de Brel, c’est François Rauber. Les deux musiciens sont indissociables.

La tâche de Simon Leclerc est donc plus difficile, car avec Brel il ne détruit pas un monde pour proposer un univers opposé à 180 degrés (comme dans Starmania opéra ou Mika symphonique) : il substitue à un univers acoustique existant son propre imaginaire symphonique.

Comme il l’a déclaré à Manon Dumais dans Le Devoir samedi dernier, Simon Leclerc n’a surtout pas voulu réécouter les modèles, les chansons originales. Il a voulu en quelque sorte « recomposer » Brel aujourd’hui. Comment orchestrer l’accordéon et la valse musette ? Comment ne pas « sur-orchestrer », en faisant perdre les mots, des chansons en « crescendo-tourbillon » comme Amsterdam ou La valse à mille temps ? Ce sont quelques-uns des défis majeurs.

L’omniprésence du Verbe

Le principal enjeu pour les chanteuses et chanteurs est également de faire passer les mots au-dessus de l’orchestre. Réécoutez Brel : le mot est là, omniprésent, ciselé. Les artistes qui se sont présentés hier soir maîtrisent profondément le sujet et le style. Le souci du mot est, dans l’ensemble, omniprésent, dans une moindre mesure chez Bïa, de manière exacerbée chez les meilleurs, Pierre Flynn, Catherine Major, Danielle Oderra ou Paul Piché, le plus mimétique avec le style même de Jacques Brel. Marc Hervieux s’est délecté avec tact des Bonbons et Marie-Élaine Thibert s’est tirée avec un brio flamboyant du contre-emploi des Remparts de Varsovie. Chez les hommes, le tableau était particulièrement impressionnant, chacun apportant sa pierre à l’édifice.

Ce qu’il est plus crucial de discuter ici, c’est l’apport de Simon Leclerc. Comme à son habitude, et dès J’arrive, Leclerc aime prendre le contre-pied de ce qui est attendu. Ce faisant, il tend à adoucir l’esprit corrosif ou incantatoire de Brel, l’embourgeoisant un peu.

Mais le travail orchestral permet a contrario de rehausser certains textes (La chanson des vieux amants), d’en souligner l’esprit goguenard et humoristique (Les remparts de Varsovie, Les bonbons) ou l’instabilité par une harmonie plus osée (Jef).

Trop oecuménique

Simon Leclerc instille l’esprit de L’Arlésienne de Bizet dans Mathilde et Le moribond. Et puis, il y a le miracle de concentration et d’économie de Ne me quitte pas, sublimé par Catherine Major, le côté kiosque à musique de La valse à mille temps (Danielle Oderra) et ce petit miracle du Plat pays où Simon Leclerc, gommant le hiatus total d’origine avec Amsterdam qui le précède, campe un paysage de dunes que balaie une brise légère. Pierre Flynn, entre parlé et chanté, y est aussi miraculeux que Paul Piché dans Le moribond.

Les limites du travail de Simon Leclerc ? La volonté ou la nécessité d’occuper le plus de musiciens possible. Renoncer parfois à cet oecuménisme aurait permis de créer des univers recentrés encore plus saisissants : une atmosphère de taverne bavaroise aurait été de circonstance dans La bière (Pierre Flynn, sur d’improbables violons) et le fabuleux tango Au suivant de Catherine Major aurait été carrément renversant avec les couleurs caustiques de l’orchestre d’un Kurt Weill.

La symphonisation ne rehausse pas forcément la puissance de l’impact de Brel, qui apparaît parfois dilué et assagi. Mais les propositions de Simon Leclerc sont majoritairement intéressantes et Brel vit à travers ces chanteurs qui en ont compris les arcanes stylistiques et respectent leur glorieux aîné.