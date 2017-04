«Parsifal» en apothéose du 40e Festival de Lanaudière

Mardi, le nouveau directeur artistique du Festival de Lanaudière, Gregory Charles, a beaucoup parlé de lui, de son parcours et de son désir de convertir la terre entière à la musique classique. Il a aussi annoncé le programme de la 40e édition du Festival, manifestation présentée par lui comme un « poumon » de l’identité québécoise.

Le nectar de la programmation 2017, largement bouclée avant l’arrivée à la barre du nouveau directeur artistique, se niche dans le concert de clôture : une représentation en version de concert de Parsifal de Wagner, dirigée par Yannick Nézet-Séguin. Christian Elsner sera Parsifal ; Peter Rose, Gurnemanz ; Brett Polegato, Amfortas ; Mihoko Fujimura, Kundry. Ce concert servira de galop d’essai au chef, qui dirigera cette oeuvre au Met la saison prochaine dans la production de François Girard.

Kent Nagano dirigera trois fois l’OSM. D’abord en ouverture, le 1er juillet, avec, notamment, Alain Lefèvre dans le Concerto en sol de Ravel et la 5e symphonie de Mahler, ainsi que les 4 et 5 août : Ioulianna Avdeïeva y jouera le 1er concerto de Tchaïkovski et Sumi Jo et Jean-François Lapointe chanteront le Requiem de Fauré, les symphonies au programme étant la 39e de Mozart et la 2e de Brahms.

Jean-Marie Zeitouni et Bernard Labadie réuniront I Musici et Les Violons du Roy pour trois concerts Mozart-Beethoven-Schubert, les 8 et 9 juillet. On y entendra entre autres les Symphonies n° 3, 5 et 7 de Beethoven. Marc-André Hamelin donnera un récital (21 juillet) et jouera le concerto « Empereur » de Beethoven (22 juillet).

Dans les églises, le Quatuor Jupiter achèvera son intégrale Beethoven amorcée l’an dernier, des musiciens québécois autour de Stéphane Tétreault donneront trois concerts, Charles Richard-Hamelin proposera son nouveau récital à L’Assomption et le pianiste international invité sera Luca Buratto.

Quant à la touche Gregory Charles, elle se trouve dans sa participation avec Marc Hervieux à un concert le 30 juillet ; dans la présence du « Virtuose Orchestra », un orchestre de jeunes, le 23 juillet ; dans l’engagement, le samedi 15 juillet, des lauréats 2016 et 2017 de l’émission Virtuose, Emily Oulousian et Zhan Hong Xiao, accompagnés par la Sinfonia de Lanaudière et Stéphane Laforest, qui se voient ainsi promus à la prestigieuse case du samedi soir, au même titre que le chef Julien Proulx, le baryton Hugo Laporte et la mezzo Marie-Andrée Mathieu, le 29 juillet.