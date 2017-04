Gregory Charles, un choriste en quête d’évangélisation

Gregory Charles s’engage dans l’aventure avec l’ambition «d’aider Lanaudière à conserver son statut de plus important festival classique au Canada, mais aussi d’aller plus loin».

« J’aime passionnément la musique pour sa force évangélique. Je crois sérieusement que notre société est plus heureuse avec la musique que sans la musique. » Ce credo, c’est celui de Gregory Charles, le nouveau directeur artistique du Festival de Lanaudière, officiellement intronisé ce mardi, avec lequel Le Devoir a longuement conversé.

Gregory Charles s’engage dans cette aventure avec l’ambition « d’aider Lanaudière à conserver son statut de plus important festival classique au Canada, mais aussi d’aller plus loin ». Il se dit grandement inspiré par le travail de Ray Lalonde, responsable du marketing des Canadiens de Montréal entre 2001 et 2011 : « Il y a des gens qui vivent ici et qui ne connaissent pas du tout l’existence du festival. Il faut conserver un niveau de qualité très élevé et utiliser toutes les astuces et tous les charmes possibles pour plaire à un public déjà croyant et convertir un public qui ne l’est pas encore. Lanaudière a plein d’atouts : l’amphithéâtre, une belle réputation, des collaborateurs de haut niveau, un travail important à faire sur le plan international. »

Ce cas de figure, Gregory Charles le rapproche aussi du « festival le plus important à Montréal, le Festival Osheaga : les huit premières années ont été difficiles, avec du mal à créer un public, et les trois dernières années ont été un triomphe. Le déclic est venu d’une écoute très attentive du public pour transformer une succession de concerts en expérience ». Le nouveau directeur artistique veut être attentif à « ce qui se fait nationalement et internationalement ».

Le choriste

Pourquoi un homme qui, à travers Groupe Musique Greg, une entité regroupant différentes organisations, dont Production Gregory et Radio classique, a la responsabilité de faire vivre une trentaine d’employés permanents, se met-il soudain à postuler à un rôle de subalterne dans un festival ? Gregory Charles confirme au Devoir que l’entente avec Lanaudière concerne sa personne et n’a rien à voir avec ses sociétés. « À ce moment-ci, je pense pouvoir jouer un rôle positif pour la musique classique et c’est un bonheur de pouvoir le faire dans une organisation qui ne m’appartient pas. »

Il y a des gens qui vivent ici et qui ne connaissent pas du tout l’existence du Festival [de Lanaudière]. Gregory Charles

« Je suis un choriste et j’aurais été un choriste toute ma vie, n’eût été certaines circonstances qui ont voulu que je passe de l’autre côté. » Et de raconter que lorsqu’il est devenu chef de choeur, adolescent, le jeune Gregory Charles pensait à un remplacement de trois mois. « Cela a duré 26 ans. » Son choeur local de 10 garçons est passé à 250 et a fait le tour du monde.

« Le reste de mon histoire professionnelle est un peu semblable. Je n’ai jamais souhaité être producteur télé, mais personne ne voulait mettre des sous dans le pilote d’une émission avec de jeunes musiciens classiques. Je suis producteur de disques par la force des choses, car au début des années 2000, les projets de musique gospel ou les projets avec des enfants qui chantent, cela n’allumait personne. » Quant à Radio classique, « si d’autres avaient été là et avaient dit à [Jean-Pierre] Coallier : “Nous avons l’intention d’acheter la radio et de lui conserver sa mission”, je me serais retiré et j’aurais proposé de devenir animateur ».

« J’ai l’âge moyen du Canadien moyen, l’âge où j’ai envie de participer à du durable. Certaines choses ont besoin, pour être durables, que je les possède et que je les dirige complètement, comme notre équipe de production télé, qui fait des émissions qu’aucun autre producteur n’a vraiment envie de faire, ou comme les radios qui ont de la valeur en terme d’antenne, mais sont considérées comme marginales. J’ai aussi dirigé des festivals. Avec le Festival de Lanaudière, je me suis trouvé à un moment où je pouvais participer à une chose à laquelle je crois, sans nécessairement être le président, prince, empereur de l’affaire. »

Responsabilités

Ce qui rapproche Gregory Charles et le père Lindsay, créateur du Festival de Lanaudière, c’est la « démarche d’évangélisation musicale de créer un pont entre le public et la belle musique ». Le nouveau directeur artistique ajoute : « Avec le père Lindsay, c’était simple à cerner : musique classique, musique chorale, musique sacrée. Dans mon cas, l’héritage est différent, ma mère venant d’un héritage classique, mon père pas. »

Dans la « question de timing », il y a aussi une dimension intime. « J’ai perdu ma mère il y a quelques semaines. La musique classique avait une importance capitale dans sa vie jusqu’à son dernier soupir. J’ai aussi une petite fille de cinq ans qui joue du violon et du piano. Elle est amoureuse de musique classique. J’ai ce désir, à mon âge, de servir de tremplin ou de servir les tremplins ou les véhicules permettant à la génération qui me précède de se délecter, et à la génération qui me suit de découvrir et de se déployer. »

Son travail sera inlassable : « Moi qui enseigne beaucoup, la musique classique est le mode le plus évident pour transmettre la langue musicale d’une génération à une autre. Nos radios classiques ont cette responsabilité, et notre festival le plus important a aussi cette responsabilité-là. » Lanaudière est dans une situation différente qu’il y a 15 ou 25 ans pour les mêmes raisons que le hockey est dans une situation différente, poursuit-il.

« Quand j’étais petit, tout le monde jouait au hockey. Aujourd’hui, peu de gens jouent au hockey. Pour faire survivre le hockey, le Canadien de Montréal construit des patinoires. Sur le plan machiavélique, c’est magnifique. Plus de patinoires, c’est plus de patineurs. Plus de patineurs, c’est plus de joueurs. Plus de joueurs, c’est plus de public pour les prochaines générations. Je me sens cet intérêt et cette capacité à construire ces patinoires de la musique à travers la télé, à travers la radio, où la moyenne d’âge des auditeurs a diminué considérablement. C’est pour cela que j’ai un intérêt à rapprocher le festival de toutes les institutions pédagogiques. Si on ne sert pas de point d’attrait ou de tremplin pour la génération qui suit, on ne fait pas notre travail. »

Marginale, mais dominante

Et à force de s’investir dans la musique classique, peut-on y entrevoir une rentabilité ? « On n’est pas dans un domaine de rentabilité. On est dans un domaine où ne pas reculer sera un succès et où croître et avancer sera un triomphe. Mais vous et moi, on sait que même si la population voit cela comme une chose marginale, les vrais héros d’une nation sont souvent issus de ce domaine. Oui, Celine Dion est une grande star pour le Québec parce qu’elle oeuvre dans la musique populaire. Mais quand on réfléchit à qui sont nos héros, il y a eu Napoléon Bisson, il y a Raoul Jobin ou Richard Verreau ; il y a tous ces récitalistes, ces chanteurs, ces chefs comme Yannick Nézet-Séguin, qui nous représentent. »

Cette partie de notre culture, aussi marginale soit-elle, est dominante. Elle est mal aimée ou mal comprise, mais ô combien importante, poursuit-il. « La responsabilité des gens qui touchent au classique, la vôtre et la mienne, elle est de la même nature que celle des encyclopédistes. Si on ne répertorie pas ce qui s’est fait de mieux dans l’histoire de notre civilisation, on laisse gagner ce qui s’est fait de pire. Moi, j’ai un petit rôle à jouer dans ce domaine-là, je suis dans une position favorable dans le sens que l’oreille qui m’est tendue par la population d’ici est générale. Je pense que les gens ont compris que j’aime la musique. »

Gregory Charles regrette évidemment le départ d’Alain Lefèvre, son « copain », comme ambassadeur du festival : « Il a beaucoup donné pour le Festival de Lanaudière et la démocratisation de la musique. J’aime mieux travailler dans l’addition que dans la soustraction, et comme il n’y a pas assez d’ambassadeurs pour la musique classique, il est clair que je trouve cela regrettable. Mais sa décision lui appartient. »