Du bluegrass au blizzard de confettis

Dix ans qu’elles n’étaient pas parties en tournée. Bientôt onze qu’elles n’ont pas lancé de nouvel album de matériel neuf en tant que Dixie Chicks. Qu’attendait-on de ce spectacle-retouvailles ? Qu’attendaient les Texanes d’elles-mêmes ? C’était samedi soir la première fois que je les voyais sur scène, mais j’avais invité la chanteuse country acadienne Amélie Hall. Fan depuis l’adolescence. Avec Faith Hill, les Dixie Chicks ont beaucoup compté dans l’affirmation de son allégeance country : elle a chanté leurs succès, Travelin' Soldier, Sin Wagon, bien d’autres.

Qu’attendait-elle ? Du naturel, de l’authentique, un show de musique : les Dixie Chicks sont musiciennes bluegrass à la base, et leur country moderne en a gardé toute leur carrière durant l’esprit, le dynamisme, une prise à la terre. Qu’était-ce donc que tout cet appareillage scénique, ce système d’éclairage éblouissant, cette machine gigantesque ? Le spectacle reposait sur un concept très conceptuel qui, constamment, réquisitionnait l’attention : tout en noir et blanc. Les instruments en blanc (banjo, violon, guitares, batterie, claviers…), les costumes en noir et blanc, des clips ambitieux à dominante noir et blanc, toute la gamme des figures géométriques en noir et blanc dans les projections omniprésentes, de quoi impressionner… mais pas de quoi exulter. Drôle de sensation. Tout ça composait par moments des tableaux fort beaux, mais conférait à l’ambiance une évidente froideur.

Prisonnières de leur propre piège

Et surtout, surtout, c’est là qu’Amélie Hall a tiqué d’entrée de jeu, ça prenait toute la place. Au point ou les Dixie Chicks semblaient au service de ce concept, de la machine, un peu perdues sur cette scène trop vaste. À leur corps défendant, on en jurerait, Amélie et moi. À un moment, il y a eu un grand changement de configuration sur la scène, avant la portion acoustique du spectacle, le temps d’un clip et d’un changement de costume pour les trois Dixie Chicks. « Nous étions en noir et blanc, maintenant nous sommes en blanc et noir… », a dit la chanteuse Natalie Maines : le commentaire se voulait drôle, mais l’ironie, voire le cynisme, perçaient. Tout ça pour ça ? Voilà ce que l’on comprenait.

Pour ajouter à cette impression de cette mainmise des « production values » sur le spectacle, aux dépens du naturel et de la musique, la sono était vraiment brouillonne. Trop de volume, pas assez de définition, et tant d’aigus que ça faisait grincer. Encore là, à trop vouloir frapper fort, on enlevait aux Dixie Chicks leur pouvoir intrinsèque, qui est depuis toujours dans leur cohésion, leurs harmonies, leur dynamique de groupe. La scène les séparait, le son les engluait, de sorte que leur bonne humeur et leurs fortes chansons en souffraient. Some Days You Gotta Dance aurait dû soulever la foule, mais la foule était à la fois trop occupée — trop à voir ! — et refroidie par le noir et blanc. Pour vous dire, c’est à la quatorzième chanson — oui, la très bluegrass White Trash Wedding -, que le Centre Bell a dansé sa vie. Tard, très tard, trop tard.

L’armada

Pas difficile de cerner le problème : on se dit qu’un retour sur scène en 2017, au prix des billets, suppose un habillage qui en met plein la vue. Il s’agit de justifier la dépense. Au point où les Natalie Maines, Emily Robinson et Martie Maguire se sont cru tenues de remiser les Dixie Chicks qu’elles étaient, pour tenter de montrer aux gens qu’elles peuvent offrir autant de mise en scène et d’effets épatants qu’une Taylor Swift. D’où cette armada de canons à confettis : tout un blizzard de confettis, pendant la chanson Ready To Run. Enflure et démesure, tout pour se justifier au présent.

Dommage pour ceux et celles qui, telle Amélie Hall, aimaient leurs Dixie Chicks quand elles se faisaient confiance, quand c’étaient les chansons et leur bougeotte d’affamées de bon temps qui les démarquaient. Samedi, on retrouvait ce plaisir dans leur reprise de Daddy Lessons, la chanson imparable du dernier album de Beyoncé. Natalie était visiblement ravie, et nous aussi. Et le trio retrouvait sa pertinence politique en dénonçant Donald Trump de la même façon que George W. Bush en 2003. Une autre reprise, assez inattendue, de Something In The Air, hymne pop beatlesque de 1970 par Thunderclap Newman, a envoyé un message d’espoir : « Call out the instigators/Because there’s something in the air/We’ve got to get together sooner or later/Because the revolution’s here, and you know it’s right… » Beau choix. Où le contenu avait plus d’importance que le contenant. On avait la très nette impression que les Dixie Chicks le savaient autant que nous, même si pour le reste, c’est un peu beaucoup la machine qui a pris le dessus. Et les sous.