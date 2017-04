PJ Harvey au Métropolis: on n’a rien perdu pour attendre…

Et qu’est-ce qu’on l’a attendue, Polly Jean Harvey ! Seize ans qu’on ne l’avait vue depuis son dernier Centre Bell, vraiment ? On l’espérait déjà sur scène à Montréal lors de la sortie du sublime Let England Shake lui ayant valu son second Mercury Prize il y a six ans. C’est pourtant sur la lancée de son neuvième album, The Hope Six Demolition Project, paru l’an dernier, qu’elle aura enfin daigné nous rendre visite vendredi soir. Impeccable concert, même avec le système de son du Métropolis qui a rendu l’âme juste avant le rappel.

Roulements de tambour : à 20 h 30 pile, ses musiciens ont pris la scène d’assaut, équipés de percussions de fanfare militaire. La mise en scène évoquait davantage l’univers de Let England Shake, imprégné par le thème de la guerre, que du récent album, sorte d’exercice musico-sociologique penché sur la misère et l’injustice, et résonnait d’autant plus fort que l’on comptait toujours les morts occasionnés par la « mother of all bombs » échappée quelques heures plus tôt.

Sur le thème des ravages de la guerre — celle, récente, en Afghanistan, entre autres — et des campagnes militaires menées par la Grande-Bretagne dans sa longue histoire, les (trop rares) chansons dudit disque qui figuraient au programme (la chanson-titre, The Words That Maketh Murder) servies durant la première moitié du concert auront permis à l’orchestre de sortir, avec nuances, du cadre chanson rock engraissée aux saxophones qui a dicté la première partie du concert.

Car tout naturellement, le répertoire de cette soirée était principalement consacré au matériel récent de The Hope Six Demolition Project, album-concept inspiré d’explorations menées au Kosovo, en Afghanistan et à Washington, en compagnie d’un photographe de presse. Plus froid que Let England Shake, le récent album est certes raffiné, mais aride sur le plan des textes. Or, son auteure a su sur scène lui insuffler l’âme et la passion qui semblaient manquer à la version studio. Ce fut la réjouissante révélation de la soirée.

Voilà pour le menu détail. Car en général, la foule buvait chacune de ses paroles, écoutait avec un immense respect tant la présence scénique de l’Anglaise était magnétique, elle dans son costume de cygne noir, agrippée à son saxophone — elle n’a pas touché à une guitare du concert ! —, juste et puissante dans sa gestuelle, chantant d’une voix droite et émotive. Ils étaient neuf sur scène, mais on ne voyait que PJ Harvey, c’est tout dire.

Et ces neuf-là n’étaient pas des pieds de céleri, permettez que l’on insiste. À ses côtés se tenaient son vieux complice John Parish (coréalisateur de son album phare To Bring You My Love, 1995) à la guitare, le décoiffant saxophoniste Terry Edwards (il jouait de deux saxophones à la fois durant la chanson The Ministry of Defence !) et nul autre que Mick Harvey (The Birthday Party, Nick Cave The Bad Seeds), un type dont la carrière solo lui vaudrait d’avoir son Métropolis bondé à lui tout seul. Du solide.

Ainsi, on a eu droit au concert d’une musicienne arrivée à pleine maturité, le concert d’une des plus captivantes auteures-compositrices-interprètes, tous genres confondus, sur la scène pop contemporaine. Pertinente et engagée dans le texte, passionnée dans l’incarnation de ceux-ci. Sophistiquée dans ses idées musicales, elle qui troque le grondement des guitares électriques de ses premiers albums parus en pleine tempête grunge pour le rugissement des saxophones — ils étaient deux sur scène, trois lorsque Edwards ouvrait grand la bouche.

Si le matériel récent était à l’honneur, PJ Harvey ne pouvait repasser chez nous sans nous servir quelques-uns de ses classiques, et du coup rappeler à notre bon souvenir les racines blues-rock qui imbibaient ses premiers albums. De Rid of Me (1993), elle a offert une rugissante version de 50 ft. Queenie ; de To Give You My Love, elle a envoûté avec la chanson-titre après avoir réduit son succès Down By the Water à une lugubre et poignante version, exquise et minimaliste, poussée par le rythme de la basse et de la batterie.

PJ Harvey remet ça ce soir pour quelques centaines de chanceux. Espérons qu’elle ne mettra pas un siècle encore avant de revenir nous voir.