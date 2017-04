Intemporel Brel

L’origine du concert Brel symphonique remonte à 2012, alors qu’une dizaine d’artistes présentent au festival Montréal en lumière un spectacle-hommage au grand chanteur belge. Le succès est tel que le spectacle est repris l’année suivante aux FrancoFolies afin de souligner le 35e anniversaire de la mort de Jacques Brel. S’ensuit en 2014 le lancement du disque Ne me quitte pas : un hommage à Jacques Brel,sur lequel les artistes du spectacle reprennent onze succès accompagnés du pianiste Benoît Sarrasin.

C’est après avoir réécouté ces chansons revisitées en toute simplicité que le chef d’orchestre et orchestrateur Simon Leclerc soumet à l’Orchestre symphonique de Montréal l’idée d’en faire un concert pour la série OSM Pop. « Je suis un grand fan de Jacques Brel, mais je n’ai pas réécouté les versions originales, qui sont extraordinaires, parce que je me serais senti “pas bon”. J’ai voulu approcher ces chansons comme si elles n’étaient pas de Brel, comme si elles étaient nouvelles. Évidemment, c’est facile de se mettre en danger de cette façon, mais j’aime le danger », confie-t-il au téléphone.

Pour trois soirs Bïa, Luc De Larochellière, Pierre Flynn, Marc Hervieux, Catherine Major, Danielle Oddera, Bruno Pelletier, Paul Piché, Diane Tell et Marie-Élaine Thibert offriront donc une nouvelle mouture du spectacle hommage en compagnie des musiciens de l’OSM sous la direction du chef Simon Leclerc : « Mon rôle, c’est de faire le pont entre les musiciens de l’OSM et les artistes invités. Pour avoir fait beaucoup de concerts pop, l’important, c’est que les uns reconnaissent que les autres sont tout aussi virtuoses. Tout est une question de respect. »

Classiques de Brel

En raison de l’horaire chargé des artistes et du peu de temps consacré à répéter (à l’instar des concerts classiques, il n’y a que deux répétitions et une générale), Simon Leclerc n’a pas voulu que ceux-ci apprennent de nouvelles chansons. Isabelle Boulay n’étant plus de la partie, on a toutefois dû réassigner quelques chansons. Marie-Élaine Thibert interprétera Quand on a que l’amour, tandis que Catherine Major chantera Au suivant et l’emblématique Ne me quitte pas.

Afin que l’expérience Brel soit totalement symphonique, Simon Leclerc n’a pas voulu de section rythmique, ce qui a quadruplé son travail d’arrangeur-orchestrateur, selon ses dires. Quant aux chanteurs, la plupart d’entre eux habitués de répéter avec leur band, ils ont dû répéter chacun de leur côté avec des maquettes.

« Du côté des musiciens, j’ai eu beaucoup d’échos disant que plusieurs avaient hâte de jouer Brel. On a tous en tête l’image d’un musicien de 128 ans, mais il y a de jeunes musiciens dans l’OSM. Stéphane Lévesque, basson solo, est un fan de Metallica ; il y en a même qui font partie d’un groupe rock. Ils sont d’une autre génération, mais ils savent qui est Jacques Brel et reconnaissent que c’est du beau matériel. La qualité des très, très grands artistes, c’est qu’ils nous ont laissé un message intemporel, des oeuvres d’une valeur profondément artistique, que l’on parle de Brel ou de Mozart, on appelle ça avoir du génie », explique Simon Leclerc, qui a consacré près de deux mois à créer les arrangements et orchestrations de Brel symphonique.

Destinant le concert aux fidèles de la série OSM Pop et aux admirateurs de Brel, le chef d’orchestre ne se formalise pas du tout du fait que peu d’abonnés des concerts classiques y assisteront. « Le public des concerts pop n’est absolument pas celui des concerts classiques. Le mandat de l’OSM est de rejoindre un plus large public possible, mais son but n’est pas de fondre les deux publics, de faire en sorte que ceux qui iront assister à un concert de Roch Voisine voudront découvrir Bruckner — je dirais qu’il y en aura peut-être un sur 20 000. On ne peut pas tous être fan de Tchaïkovski ! Cela dit, en essayant d’exposer les gens à du “beau”, c’est une façon subtile de contribuer à l’essor de la culture », croit Simon Leclerc.