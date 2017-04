Des coffrets classiques chez Warner Classics

Sous une nouvelle présentation, Warner publie des coffrets économiques classiques jamais réunis sous cette forme auparavant : neuf CD d’enregistrements Vivaldi réalisés par Fabio Biondi pour Virgin entre 1997 et 2008 et un coffret Rachmaninov de huit CD regroupant tous les enregistrements orchestraux d’André Previn couplés à l’intégrale des Concertos pour piano par Luganski et Oramo. Deux coffrets historiques visent les collectionneurs : les enregistrements HMV de la musique de Frederick Delius par Thomas Beecham, réalisés entre 1929 et 1957 (sept CD), et la célèbre et devenue rare intégrale des Quatuors de Beethoven par le Quatuor Hongrois en 1953 (huit CD).