Kendrick Lamar, toujours fier et fielleux

Deux ans après To Pimp a Butterfly, consacré meilleur album rap lors de la cérémonie des prix Grammy en 2016, le rappeur californien Kendrick Lamar ramène ses peurs, ses espoirs, ses valeurs et sa brillante verve sur DAMN, passionnant quatrième album par lequel il prouve hors de tout doute son ascendant sur la scène hip-hop. MC d’une finesse épatante, il sert ses rimes articulées avec émotion, le tout rehaussé par des orchestrations radicalement différentes des élans jazz-funk du précédent chef-d’oeuvre.

La planète pop était aux aguets depuis la sortie de la chanson promotionnelle The Heat Part 4 le 23 mars dernier ; entre les lignes du texte, le MC prodige de Compton annonçait la sortie prochaine de son nouvel album. Les informations additionnelles sur la production de celui-ci sont tombées au compte-gouttes les jours suivants, mais un détail précis relatif aux nombreux collaborateurs invités à travailler sur l’album a fait froncer quelques sourcils : y étaient inscrits les noms des quatre membres du groupe U2. Qu’est-ce que U2 peut bien aller faire sur un album de Kendrick Lamar ?

On l’a découvert jeudi soir, peu avant minuit, alors que DAMN était offert sur les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu. Sur la 11e chanson de cet album qui en compte 14, intitulée XXX, l’une des plus puissantes du disque, se fait entendre Bono pendant à peine plus de huit mesures en tout, chantant d’une voix résignée un idéal américain que Kendrick Lamar décrit plutôt comme empreint de violence et de désespoir.

« Wall Street, corporate offices/Banks, employees, and bosses with/Homicidal thoughts ; Donald Trump’s in office/We lost Barack and promised to never doubt him again/But is America honest, or do we bask in sin ? » rappe-t-il sur XXX, remarquable par son ton aigre et sa structure atypique. Sur Lust, chanson où on peut entendre la voix auto-tunée du Montréalais Kaytranada (!), il renchérit : « Wall Street, corporate offices/Banks, employees, and bosses with/Homicidal thoughts ; Donald Trump’s in office/We lost Barack and promised to never doubt him again/But is America honest, or do we bask in sin ? »

Lamar avait pourtant confié au New York Times que cet album serait différent du précédent dans le ton, affirmant qu’après avoir « abordé les problèmes » de la société américaine (le racisme en tête de liste), il n’était plus aujourd’hui dans cet état d’esprit. Du bluff : DAMN navigue dans les mêmes eaux révoltées que To Pimp a Butterfly. Le Californien de 29 ans écorche Fox News, le nouveau président et la société tordue, mais rabaisse le niveau de sa colère d’un cran en s’appuyant cette fois sur des rythmes synthétiques contenus, des basses trap bien creuses et des harmonies soul classiques sentant bon le Curtis Mayfield ou le Isaac Hayes — comparaisons frappantes dès Blood, qui ouvre l’album, et jusqu’à Duckworth, qui boucle la boucle en fin de parcours.

À écouter en boucle

Toutes les chansons de l’épopée jazz-rap-fusion To Pimp a Butterfly, bande-son officieuse du mouvement Black Lives Matter, allaient dans la même direction revendicatrice. Celles de DAMN se démarquent par la multiplicité des thèmes, la religion, son enfance, sa famille et sa manière de composer avec le succès et son statut de « plus grand rappeur vivant ». Sur Humble, premier extrait officiel à la rythmique bétonnée par l’as producteur Mike Will Made It, il bombe le torse devant ses rappeurs rivaux, et nous siffle encore le même refrain sur l’impeccable Element (production cosignée par le Britannique James Blake), mais sur un ton pop, racoleur, rendant le texte encore plus vicieux.

DAMN est un disque qu’on a envie d’écouter en boucle, d’abord pour prendre la bonne mesure des propos du rappeur, ensuite pour discerner le menu détail des orchestrations musicales, fruit de collaborations avec Rihanna, rappeuse au lieu de chanteuse sur Loyalty, The Alchemist,qui concocte un rythme minimaliste évoquant le son de RZA du Wu-Tang Clan, le méconnu Zacari, qui signe et chante Love, ballade soul-pop éclairée aux néons, on en passe. Et comme sur les trois précédents disques, Lamar le caméléon parvient à transformer sa prosodie et le son de sa voix selon l’intensité et le thème de la chanson avec un naturel et une habilité soufflante.

Kendrick Lamar présentera en primeur ses nouvelles chansons dimanche soir sur scène, en tête d’affiche de la troisième et dernière soirée du festival Coachella — celle-ci sera webdiffusée en direct et gratuitement, via YouTube et le site coachella.com. Le 7 juillet, nous le verrons sur la grande scène des plaines d’Abraham dans le cadre du 50e Festival d’été de Québec ; aucune date à Montréal n’a encore été annoncée pour le rappeur qui s’était produit à Osheaga en 2015.

Ah oui, aussi, une rumeur circule sur le Web voulant que celui que l’on surnomme K. Dot et Kung Fu Kenny pourrait lancer un cinquième album original dimanche, juste avant sa performance attendue à Coachella…