Cell Phone 1, Co/ntry

Un petit concentré de folie synthétique, que ce second album du duo montréalais Co/ntry : huit chansons tenant en une trentaine de minutes, collection de brûlots dansants aux relents de vieux The Cure, là où c’est plus mélancolique, de New Order pour les chansons plus colorées et entraînantes, et de Trisomie 21 lorsque les sons de claviers écorchent les tympans et que le rythme se fait rêche et angulaire. Célébration dark wave moins tournée vers les guitares comme c’était le cas sur le premier disque, Failure (2014), Cell Phone 1 s’apprécie dans ses contrastes, lorsque la très pop et entêtante Beyond Belief se termine pour laisser place à la lugubre et inquiétante Second Life, pour ensuite redonner envie de danser avec le disco débilitant Too Much. Un grand concentré de second degré (le saxophone mielleux de Living in a Body enjolivant une ballade neurasthénique !), de personnalité forte et, surtout, du désir de jouer avec les clichés d’un genre musical hérité des années 1980. Concert-lancement ce samedi soir au théâtre Fairmount, avec Bernardino Femminielli en première partie.

Co/ntry - So Get a Baby

Extrait