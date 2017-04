L’OSQ, c’est fini, vive l’Orchestre symphonique de Québec!

Selon Astrid Chouinard, «le plus grand défi est d’amener les gens une première fois au concert». «Après, on peut bâtir…», ajoute-t-elle.

L’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) a dévoilé il y a une dizaine de jours le contenu de sa saison 2017-2018, assorti de considérations sur sa « nouvelle image de marque ». Premier enjeu, je cite : « Réussir à passer d’un acronyme froid, fermé : “OSQ”, à une marque vibrante, vivante, différente. »

Comment « vendre » la musique classique ? Et à qui ? La question ne manquera pas d’être posée dans quelques jours, mardi 18 avril, au nouveau directeur artistique du Festival de Lanaudière, Gregory Charles. Une partie du public voit ce dernier comme celui qui a remis le classique à une heure de grande écoute à la télévision ; une autre comme celui qui a dilué l’antenne de Radio classique avec de la chanson. Bref, les uns sont excités par une nomination si inattendue, les autres craignent une perte d’identité du festival.

Il en va de même avec les orchestres symphoniques, où l’image dit tant de choses. À l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), du « jamais trop classique » il y a quelques années, on est passé (saison 2017-2018) au psychédélique spatial, alors que l’Orchestre Métropolitain (OM), qui se la jouait cool à coup de rose nanane et de vert lime, s’est complètement institutionnalisé pour la prochaine année, celle de sa première tournée internationale. À l’OSQ, les chantiers sont multiples. Nous en avons fait un tour d’horizon avec Astrid Chouinard, directrice générale depuis septembre 2016.

Se redéfinir

En février 2016, le président du conseil d’administration de l’OSQ, Jean-Yves Germain, avait tiré publiquement la sonnette d’alarme. M. Germain exhortait l’institution à « se réinventer ». À l’entendre, la « situation critique » de l’OSQ demandait, pour « assurer la pérennité de l’orchestre », des « révisions de la structure », et il y avait nécessité pour l’institution de « retrouver des lettres de noblesse » et une « place dans la communauté » pour restaurer « la confiance des bailleurs de fonds ».

Selon Astrid Chouinard, l’une des premières actions à entreprendre était de développer « une image plus représentative et de revenir à l’essence même de la raison d’être de l’orchestre, qui est de faire vivre une expérience symphonique unique ». Comme on le verra sur les brochures, affiches et programmes, l’acronyme OSQ a complètement disparu au profit d’une sorte de « O » majuscule taillé en forme de violoncelle.

« C’est davantage qu’un logo ! »insiste Mme Chouinard. « Nous nous réapproprions notre nom : Orchestre symphonique de Québec. » Double ambition dans tout cela : « Chercher à bien camper ce que l’on est, un orchestre symphonique qui donne toute la place au grand répertoire d’orchestre », et « dire que cette musique-là, elle est pour tous, elle est très accessible ». Une vidéo de Nova Film qui résume cette image de marque circule sur les médias sociaux, et des publicités télévisées à touche humoristique visent à décomplexer l’accès à la musique.

L’analyse à ce propos d’Astrid Chouinard est que « le plus grand défi est d’amener les gens une première fois au concert ». « Après, on peut bâtir… » ajoute-t-elle. Le ton décalé de ces messages ressemble aux publicités de l’Opéra de Montréal, l’institution qui a su mieux que toute autre renouveler son public.

Ensuite, la programmation peut venir renforcer la main tendue. Proposé par Daniel Gélinas et Jean-Yves Germain, un concert symphonique amplifié (!) a attiré en mars derniers deux tiers de spectateurs qui n’avaient jamais mis les pieds à l’OSQ.

Aller vers les gens

Le grand chantier de ravalement de l’institution est toujours en cours à l’Orchestre symphonique de Québec. Une fois clairement redéfini qui l’on est, il reste à trouver la place des musiciens dans la société. Pour cela, l’OSQ collabore notamment « avec le Festival de cinéma de Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec et le Festival d’été », que l’orchestre ouvrira cette année, à l’occasion d’un concert avec Isabelle Boulay.

Ce travail va au-delà des relations d’institution à institution : « Si la musique est moins présente dans les écoles et les familles, nous devons développer la médiation culturelle, encourager les musiciens à faire des projets autres que les concerts de saison. Nos musiciens sont présents à bien des endroits », souligne Astrid Chouinard, qui évoque les bars de la ville et les marchands de la rue Cartier.

Pour mener à bien ce nouvel élan, Astrid Chouinard renouvelle clairement et pleinement sa confiance envers le directeur musical Fabien Gabel, dont elle admire les « programmes bien structurés, conséquents, intelligents » ainsi que « la chimie avec les musiciens ». La directrice générale va aussi pouvoir s’appuyer sur le nombre statutaire de musiciens — 61 selon la convention collective, un nombre souvent discuté ces dernières années et qu’Astrid Chouinard considère sans aucune ambiguïté comme « viable économiquement ».

Pour le reste, l’Orchestre symphonique de Québec usera de tous les leviers possibles sur les jours et les horaires des concerts et favorisera l’accès du public par des abonnements souples au prix plancher de trois concerts à 100 $.

Résultats de la redynamisation visibles probablement à l’horizon 2020.