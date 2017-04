Femme, Briga

Chanteuse et violoniste, la Montréalaise Briga poursuit son parcours entre musique trad des Balkans, chanson multilingue, ses compositions et ses influences prog. Après avoir étudié la musique classique turque à Istanbul, ce qui l’a inspirée pour au moins quelques titres brillamment livrés avec la kanouniste Didem Baar sur ce disque, elle célèbre les femmes dans la musique des Balkans et en invite quelques-unes parmi la crème du genre sur les plans international et local : Iva Bittová en duo de violons, Eva Salina en chant proche des voix bulgares, Ariane Morin avec son sax contagieux inspiré ici d’Ivo Papasof, Rachel Lemish avec son trombone plus klezmer, Giselle Numba One en rap, Sergiu Popa et son accordéon virtuose joyeusement larmoyant. On puise aussi dans le raï et chez Marcel Khalifé. C’est à la fois contagieux et triste, groovy, délicat et aérien : un très bon disque hommage réalisé par Socalled et à écouter en partie à brigamusic.com/news.

Briga - Svetulka Rachenitza

