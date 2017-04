It’s a Myth, Sneaks

Eva Moolchan est une jeune artiste de Washington dont la tête est remplie de recoins denses et curieux. Avec Sneaks, Moolchan va aux confins du spectre du postpunk, à l’orée du R’n’B, un territoire dépouillé et frugal, sidéral et direct. L’instrumentation est minimaliste ; une basse, une batterie électronique, des percussions pour l’enrobage, une voix tiède. Surtout, des rythmes et des répétitions qui tiennent en haleine, à la manière d’une hypnose futuriste. Sur Look Like That, pièce crue à tendance hip-hop, difficile de dire si Moolchan chante ou rappe. La basse de Hair Slick Back hante nos oreilles de façon angoissante, alors que l’artiste susurre « ’Cause I can’t relax ». With a Cherry on Top puise dans la musique 8-bit des jeux vidéo rétro. Ici, pas de superflu. Avec un album qui totalise 18 minutes de musique inclassable et réflective rappelant Pylon, l’habileté de Sneaks consiste à prendre tout l’espace possible, puis à rapidement laisser un vide.

Sneaks - Hair Slick Back

Extrait