In the Stream of Life. Mélodies de Sibelius. Gerald Finley (baryton), Orchestre philharmonique de Bergen, Edward Gardner.

« Songs by Sibelius » par le baryton canadien Gerald Finley. Tout cela est prometteur… mais c’est bien mieux que cela ! En fait, le CD contient le 1er enregistrement mondial d’un testament musical du grand Finlandais Einojuhani Rautavaara (1928-2016) : son orchestration, réalisée entre 2013 et 2016, de sept mélodies de Sibelius, réunies en un cycle qui donne son titre au disque. In the Stream of Life puise dans des cycles épars : deux des Mélodies opus 13, trois Mélodies opus 57, encadrées par Die stille Stadt, de l’Opus 50, dont on n’avait pas perçu la si grande beauté, et le fameux Svarta rosor. Le travail de Rautavaara est exceptionnel, notamment sur Die stille Stadt et, surtout, L’esprit des eaux (Näken, plage 6). Le programme est complété par des mélodies orchestrées par Sibelius lui-même et par trois oeuvres orchestrales : La fille de Pohjola, Romance op. 42 et Les Océanides.

Gerald Finley chante Le Roi des eaux de In The Stream Of Life de Sibelius orch. Rautavaara

Extrait