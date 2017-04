La Storia di Orfeo. Airs de Monteverdi, Rossi et Sartorio. Philippe Jaroussky, I Barocchisti, Diego Fasolis.

L’art de concevoir et d’éditer un CD n’a pas encore été tué par le streaming et le téléchargement. Nous savions des maisons de disque telles que La Dolce Volta, Alia Vox ou Alpha parangons de cet art, mais ces derniers temps, Warner Classics fait très fort aussi, si l’on en juge par les parutions de Joyce DiDonato, Jean Rondeau ou, ici, Philippe Jaroussky. Le contreténor, qui a mis les mélomanes du Québec à ses pieds ces derniers jours, agence, dans La Storia di Orfeo, une narration du mythe d’Orphée à partir des musiques composées sur ce thème par trois compositeurs baroques : Claudio Monteverdi, en 1607, Luigi Rossi, en 1647, et Antonio Sartorio, en 1672. Ce parcours de 64 minutes, dans lequel Jaroussky incarne Orfeo, face à Emöke Barath en Euridice, devient une sorte de mini-opéra extrêmement éloquent. Même si la tessiture de Jaroussky n’est pas celle de l’Orphée de Monteverdi (un ténor), la magie est totale.

Philippe Jaroussky Chante l'Orfeo de Monteverdi

Extrait