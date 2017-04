Gainsbourg le symphonique, Jane Birkin

Allez, seconde chance. Je relis ce que j’ai écrit l’an dernier à propos du spectacle de chansons de Gainsbourg par Jane Birkin avec l’OSM, et me trouve dur : c’était si moche ? Notre Jane était bien mal en point, après tout. Et on avait été tellement épatés en première partie par Histoire de Melody Nelson, ravivée par Arthur H et cie. Ce disque, enregistré sans public avec l’Orchestre de la Radio polonaise, a le très grand avantage de nous redonner Jane au meilleur d’elle-même. Ça nimbe de beauté toutes les mélodies. Mais décidément, ça ne règle pas le problème de base : les arrangements « pin-pon, pin-pon » de Nobuyuki Nakajima. Sauf pour les pièces où Gainsbourg s’était basé sur un motif classique, c’est transposition piétonne, surenchère sans invention, romantisme au premier degré (La gadoue, on s’englue dedans). Il y a des exceptions, passable Requiem pour un con, souriante L’anamour, mais le manque d’audace navre. Le « Cherge » de Jane méritait mieux.

Jane Birkin - La gadoue

Extrait