La musique comme souffle de vie

Il y a des moments rares où l’expérience de concert dépasse un moment purement musical, où elle est tout simplement l’expérience du Beau dans sa plus grande pureté, une sorte de distillation précieuse de petits instants parfaits qui se gravent dans votre mémoire.

Le concert que Philippe Jaroussky donne ces jours-ci avec Les Violons du Roy fait partie de ces expériences, parmi lesquelles on rangera évidemment aussi le récital de piano d’András Schiff à la Maison symphonique il y a un mois. Avec Schiff, la chose la plus impressionnante était la dimension de cérémonial « wagnero-mystique » du concert en tant qu’entité. Dans le cas du récital d’airs plutôt rares de Haendel par Philippe Jaroussky, ce sont des moments, mais des moments si intenses qu’on n’y croit presque pas.

En ce qui me concerne, il y en a eu trois : l’Aria « Stille amare » de Tolomeo, le « Ombra cara di mia sposa » de Radamisto et le premier des trois rappels, le sublime et si méconnu « Qual nave smarrita, Tra Sirti e tempeste », dernier air du héros Radamisto dans l’opéra éponyme.

La vie qui s’en va

Ce ne furent pas des moments d’exaltation ou de haute virtuosité, que, d’ailleurs, Jaroussky réservait pour le seul air final, tiré de Flavio. Non, ces instants, qui avaient à voir avec la peur de la vie qui s’envole, étaient gérés par le chanteur, le chef et les musiciens comme un goutte-à-goutte de souffle et de sons infinitésimaux. Sublime est un mot certes galvaudé, mais approprié en la circonstance.

Les auditeurs présents n’ont pas besoin du critique musical pour leur dire à quel point la soirée était exceptionnelle. Par contre, l’oreille et l’expérience de ce dernier peuvent aider à mettre des mots sur ces sensations.

Ce qui est hors-norme, chez Jaroussky, dont c’était le premier concert à Montréal à ma connaissance (il s’était produit une fois à Québec et une fois au Domaine Forget en 2006), c’est que le placement de la voix de contre-ténor ne paraît jamais fabriqué ou forcé. Tout est totalement naturel.

Seconde particularité : la voix très haute (aiguë) est vraiment singulière, voire unique, comme le montre la fin de l’air de Siroe en première partie. D’ailleurs, quand il chante avec Marie-Nicole Lemieux (et le duo fonctionne à merveille !), c’est Jaroussky, le « soprano »…

Le troisième point est l’intelligence avec laquelle Jaroussky infléchit le da capo des airs. Chez Haendel, tous les airs sont repris, et c’est souvent facteur de pénibles longueurs. Rien de tel avec ce chanteur, grâce parfois à des ornementations fleuries (« Ombra Cara di mia sposa »), parfois à une introversion accrue (air d’Imeneo).

On sait que Jaroussky est un chanteur véloce. D’ailleurs, l’assise de sa voix dans la 2e partie était encore plus parfaite que dans la première moitié. Mais c’est dans le registre enveloppant et confident que le contre-ténor fut extraordinaire vendredi, jusque dans l’inévitable « Ombra mai fu » en troisième rappel.

Mathieu Lussier, qui n’est pas un chef lyrique naturel, a fait beaucoup de progrès dans l’accompagnement de chanteurs, et son travail fut plus que louable. Il s’est lâché, davantage dans l’efficace Sinfonia de Graun que dans la générique Ouverture de Fux, mais a pris un vrai plaisir à sculpter l’accompagnement et les transitions des airs de Haendel.