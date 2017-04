Arca, Arca

Reconnu pour ses deux excellents albums solos autant que pour son travail auprès de FKA Twigs et, surtout, de Björk (l’album Vulnicura), le Londonien d’origine vénézuélienne Alejandro Ghersi épate avec ce troisième album où on l’entend chanter sur la majorité des chansons. Car oui, ce sont bel et bien des chansons, au sens commun du terme. Certes, l’héritier des Autechre et Aphex Twin les construit avec des rythmiques déroutantes et des textures sonores corrosives dans un jeu de contrastes entre le calme et la tempête, mais on reconnaît clairement des mélodies dans son chant (en espagnol) fragile et envoûtant, dans sa voix traitée numériquement, dans les harmonies puissantes qui émergent des amas de bruits qu’il empile toujours avec le même souci du détail. Les fans des albums les plus expérimentaux de Björk comprendront tout de suite le vocabulaire musical d’Arca, les autres sont invités à entrer dans l’univers emphatique et (parfois) violent de cet orfèvre de la musique électronique d’avant-garde.

Arca - Reverie

Extrait