Pure Comedy, Father John Misty

Passé les six douces premières chansons durant lesquelles Josh Tillman (Father John Misty) sonne comme Elton John chantant Someone Saved My Life Tonight arrivent les treize fascinantes minutes de Leaving L.A. Une autre ballade folk, dépouillée celle-là (guitare, voix, quatuor à cordes), dans laquelle le satiriste écorche tout le monde, sa mère, et lui aussi, dans un grand élan d’autodérision, chantant « Another white guy in 2017 / Who takes himself so goddam seriously ». Bien vu, c’est l’irritant majeur de cet album aux orchestrations par ailleurs riches et très soignées. Caustique comme toujours, Tillman raille à propos de notre société déviante, souvent avec une dose d’humour, mais se limite à montrer tout le monde du doigt. À la fin, ça agace. L’interprète, lui, s’avère d’une précieuse sincérité, surtout dans les morceaux plus country-folk de la seconde moitié (superbes A Bigger Paper Bag et In Twenty Years or So). Disque aux thèmes sombres, Pure Comedy (satirique jusque dans le titre !) dégage néanmoins une attendrissante vulnérabilité.

Father John Misty - A Bigger Paper

Extrait