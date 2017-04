The Road, DakhaBrakha

Le disque démarre avec une guimbarde perdue dans le temps, un violoncelle triste, puis une voix délicate, très pure, slave. La musique s’élèvera et deviendra puissante comme les voix. La polyphonie s’installe, et c’est parti pour la magnifique trajectoire du troisième album de ce groupe de Kiev acclamé internationalement depuis cinq ans et qui incarne les traditions ukrainiennes assumées, triturées, relancées à partir d’un vécu urbain, en cette période trouble pour le pays. Le son est à la fois mystique, tragique, minimaliste, répétitif, percussif, même avec djembé et didgeridoo. On chante souvent les femmes aux destins difficiles, on devient blues, on construit de longs développements sonores. On scande, on improvise dans la chanson, on lorgne même la soul en falsetto. On fait éclater la forme et on s’accorde beaucoup de liberté. Le disque est splendide. À déguster avec Kleztory à la salle Wilfrid-Pelletier le 12 avril.

DakhaBrakha - Oy Ishov Chumak

Extrait