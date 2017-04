Karl Böhm «Great Recordings 1953-1972». Oeuvres de Beethoven, Brahms, Haydn, Mozart, Strauss

Karl Böhm (1894-1981) est un chef comme on n’en fait plus. Les deux CD de suppléments de ce coffret offrent aux germanophones (pas de traduction) 40 minutes de répétition de la 9e de Schubert à Berlin et une entrevue « Erzähltes Leben » (Ma vie racontée). La répétition, comme les archives qui circulent sur YouTube, montre à la fois le perfectionnisme et le rapport d’autorité de Böhm, une image du chef d’orchestre dont le monde musical actuel s’est éloigné. Après un exemplaire coffret « The Late Recordings », DG publie ces classiques, majoritairement gravés à Berlin, un coffret qui prépare clairement la voie à une 3e boîte « The Vienna Philharmonic Recordings » qui mettra un peu de liant autour de la rigueur et de la raideur que l’on trouve ici. Le coffret, intéressant, n’est marquant que dans Richard Strauss, des enregistrements déjà souvent édités. Pour ce qui est de reproduire les pochettes originales, DG a aussi raté le coche.

Karl Böhm dirige la Serenade No10 Gran Partita de Mozart

Extrait