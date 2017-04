J.-S. Bach: Inventions et Sinfonias. Karin Kei Nagano. BWV 772 et 801

La fille de Kent Nagano et Mari Kodama avait déjà enregistré pour Analekta un CD Mozart. Son second disque est consacré à 30 pièces à vocation pédagogique de Jean-Sébastien Bach. Inventions et Sinfonias sont des exercices, que Karin Kei Nagano joue en tant que tels, avec rectitude et application dans la clarification des voix. Des pianistes avec des décennies d’expérience dans Bach — Evgueni Koroliov et Zhu Xiao Mei, au premier chef — sont allés plus loin et ont imprimé aux phrases plus de galbe et d’expression. La chose la plus notable, ici, est l’agencement très original. Plutôt que d’opposer, de 1 à 15, le mode majeur et mineur dans le même ton, Karin Kei Nagano réorganise les Inventions puis les Sinfonias en faisant se succéder majeur et mineur par blocs de deux pièces, présentant ainsi les deux cycles comme en miroir (ordre : 1, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 14, 12, 11, 9, 6, 5, 3, 2). Cela évite souvent de faire du mode mineur un reflet triste et plombé du majeur.

Karin Kei Nagano joue Invention No. 1 BWV 772 de Bach

Extrait