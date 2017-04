In the Same Room, Julia Holter

Toute musique évolue, change et se réarrange — en cette matière, Julia Holter est passée maître. Pas étonnant que l’étiquette Domino ait choisi de lancer ses Documents, des enregistrements live aux RAK Studios de Londres, avec la musicienne américaine aux pièces à double fond, déjà des labyrinthes. In the Same Room est ainsi une relecture de ses deux derniers albums (Have You in my Wilderness et Loud City Song), où gravitent doucement trois musiciens très familiers de son répertoire. Bien que sa tonalité reste tragique et inquiétante, on la sent plus proche, plus linéaire. Horns Surrounding Me a relâché son col pour monter en airs aériens délicats ; So Lillies, seule tirée de Tragedy (2011), a perdu son beat électro pour devenir cristalline, comme d’ailleurs bien des airs ici habillés à la manière orchestrale — avec contrebasse, viola, piano, percussions. Tout n’est pas réinventé, mais Julia Holter fait encore la preuve que sa voix, et son style, ont une remarquable gueule.

Julia Holter - So Lillies

Extrait