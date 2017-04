Triplicate, Bob Dylan

Entre les coffrets pour fans cherchant à blanchir le pécule disséminé dans les paradis fiscaux (notamment : tous les enregistrements de la tournée 1966 !), entre les spectacles de son « never ending tour » (nouvel arrêt à Montréal le 30 juin, au Centre Bell), Sa Majesté Zimmy premier continue de feuilleter le Great American Songbook. Après Shadows in the Night en 2015, puis Fallen Angel en 2016, voici de quoi rassasier l’amateur du Sinatra putatif : trois disques de plus, d’un coup. Enregistrés au même légendaire studio Capitol qu’Ol’ Blue Eyes, les trente titres signalent sans doute la fin de ce cycle singulier de la carrière du singer-songwriter célébré — et nobélisé. « His Bobness » y chante encore remarquablement bien, l’exigence des mélodies justifiant l’effort, et les arrangements sont exquis (à base de pedal steel et de cuivres), mais de Stormy Weather à P.S. I Love You en passant par Stardust, on finit par se demander si l’exercice de style ne confine pas à l’indulgence.

Bob Dylan - I Could Have Told You

