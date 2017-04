Freedom Highway, Rhiannon Giddens

Pour son premier album, Rhiannon Giddens prenait à témoin les « superbes » de la chanson américaine, pour reprendre le mot-titre du livre de Marie-Hélène Poitras et Léa Clermont-Dion : de Nina Simone à Dolly Parton, c’était un ralliement. L’album suivant aurait pu renchérir, et par là, rejoindre un plus grand public. Rhiannon a choisi de poursuivre la mission menée depuis que la chanteuse d’opéra et la musique de racines se sont trouvées : raconter 200 ans d’histoire afro-américaine, du point de vue des femmes. Cette fois, elle signe la majorité des chansons, et la facture est volontairement sobre : c’est la voix qui domine, transporte. « Young man, young man, I will watch over you / While you lead our people — to the promised land », chante-t-elle sur fond de banjo et violon dans Baby Boy. Disque moins instantanément rentre-dedans, mais qui pénètre plus profondément. Déjà la meilleure chanteuse du monde, Rhiannon est désormais l’héritière de Joan Baez. Irréductible.

