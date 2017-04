Un conte de fées avec Maggie Rogers

« This is crazy… », lançait mercredi soir Maggie Rogers, d’un sourire incrédule. Pincez-la, elle rêve : à vingt-deux ans, l’Américaine commence seulement à apprivoiser son nouveau statut de pop star — avec aise, avons-nous constaté au Théâtre Corona —, un an à peine après avoir été inopinément révélée par une vidéo universitaire laissée sur YouTube, vue près de trois millions de fois depuis. Voici le récit d’une fable musicale des temps modernes.

Ça s’est passé comme ça : il y a un an, l’Institut Clive Davis pour la musique enregistrée de la New York University, où Maggie Rogers était inscrite, invitait le réputé compositeur, producteur et chanteur Pharrell Williams à donner une classe de maître, à l’issue de laquelle les étudiants devaient lui présenter une chanson originale enregistrée. Williams — elle est de lui, la chanson Happy dont le refrain vous colle encore aux oreilles — devait commenter ce qu’il entend et donner des conseils à l’apprenti musicien, et le tout a été documenté dans un montage vidéo d’une trentaine de minutes.

Maggie, dernière étudiante à présenter sa chanson, arrive à la dix-huitième minute de ladite vidéo. Assise à côté de Williams, elle explique d’abord son parcours : issue des campagnes du Maryland, elle joue du banjo depuis qu’elle est petite (puis le piano, la guitare, etc.), baigne dans le folk et le bluegrass jusqu’à un voyage d’études en France, où elle a la piqûre pour la musique électronique. Enfin, elle lui présente son démo, la chanson Alaska, qu’elle racontera avoir écrite en un quart d’heure, comme un petit devoir d’école vite fait, bien fait.

Pharrell Williams, un des producteurs américains les plus en vue, n’est pas du type aisément impressionnable, c’est connu. Or, après quatre ou cinq mesures d’Alaska, il commence déjà à hocher de la tête, reconnaissant la qualité du groove, aérien mais bien ancré par une basse délicate et des rythmes synthétiques. Après le choc provoqué par le son de sa voix claire arrive celui de la mélodie du refrain. On le voit alors marmonner tout seul avec l’air du type qui n’arrive pas à croire ce qu’il écoute. Le regard éberlué de la star dit tout ; la musique se tait, lui est sans mots. « Je n’ai aucun commentaire, et je vais te dire pourquoi : parce que ce que tu fais est singulier. »

Adoubée par le Roi Pharrell, « [sa] vie a tellement changé depuis un an », disait-elle à ses fans montréalais mercredi soir. La vidéo s’est répandue comme une traînée de poudre, ses chansons ont fait un tabac sur Spotify, nouveau baromètre du succès populaire — Alaska a été écoutée plus de 20 millions de fois, elle l’a chantée hier juste avant le rappel, la foule chantait plus fort qu’elle. Avant même la sortie de son EP de cinq chansons (édité chez Capitol Records) le mois dernier, son concert a Montréal, d’abord prévu à la Sala Rossa, capacité de 250 places, a été relogé au Corona, pouvant en accommoder 950. Cette tournée nord-américaine, sa toute première, se déroule à guichets fermés.

Maggie Rogers a été touchée par la grâce des dieux de la musique pop, et elle ne passe pas une seconde sur scène sans en prendre la pleine mesure. C’est dans le regard, dans cette façon de scruter la foule avec une gêne amusée, dans ses gestes maladroits mais totalement assumés. Première révélation, Maggie aime la scène, elle danse avec entrain, chante avec beaucoup de coeur, traduit en dance-pop ses racines folk (elle a aussi eu le temps de lancer deux disques de folk-americana-bluegrass, en 2012 et 2014), comme dans le doublé Color Song/Split Stones avec lequel elle a efficacement brisé la glace, et passe à la pop-R B avec autant de conviction sur Dog Years et Better, deux chansons du minialbum.

Un batteur, un bassiste et un claviériste l’accompagnaient pour ce bref tour de chant d’une cinquantaine de minutes, rappel inclus, constitué des chansons du EP et d’inédites, ainsi que de deux reprises. Notamment Harvest Moon, version électro-pop pas très convaincante, non parce qu’elle faisait outrage à l’originale de Neil Young (Rogers se l’était totalement réappropriée), mais parce que l’orchestration semblait sortir de l’imagination de la pop star néo-zélandaise Lorde et que, par souci d’originalité, il faudrait chercher à être singulière, comme le disait Pharrell.

Juste après ça, Maggie a servi On + Off, la meilleure chanson de son minialbum. La preuve, surtout, que derrière le buzz il y a de la substance. Voilà une fameuse chanson pop, du texte à la mélodie aux orchestrations — nous n’en dirons pas encore autant des inédites entendues hier, certaines, plus rock, interprétées à la guitare électrique.

On parle beaucoup du buzz ici, mais il n’est pas vain, son concert nous l’a assuré. Maggie Rogers a beaucoup de talent, comme compositrice, arrangeuse et productrice, autant de bonnes idées et une jolie voix folk qui sait jouer sur le registre de la pop électro. « On se revoit cet été », nous a-t-elle promis en fin de spectacle. Parions alors que le Corona ne sera pas assez grand pour ses fans.