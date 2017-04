Jain au Corona: celle qui bondit

Jeunes filles et jeunes gars, ils sont agglutinés devant la scène, comme autant de mouches sur du papier tue-mouches. Mais vivants, ces jeunes gens. Très vivants, extrêmement fébriles, ils se sont précipités à l’ouverture des portes du Corona, à 19 h. Ce qui leur vaut deux heures collés serrés : la première partie est à 20 h, Jain ne sera là qu’à 21 h, au mieux. Mais peu leur importe : ils sont là, mesurant leur chance de vivre ce deuxième spectacle montréalais de la nouvelle vedette française de la chanson dans un lieu si petit, de si près (la première fois, c’était dans plus petit encore, au National en novembre dernier : progression rapide).

En France, on est déjà au-delà de l’Olympia. À la télé américaine, elle a fait son effet au Late Show de Stephen Colbert. Montréal fait partie d’une véritable tournée américaine. Il y a un engouement Jain, un phénomène Jain. Elle aurait pu aisément remplir un Métropolis, la jeune femme à la petite robe noire, aux baskets et col Claudine d’un blanc immaculé (c’est le costume de Jeanne Galice lorsqu’elle devient Jain, son image de marque, son branding sur disque, dans les clips et sur scène). Chez Greenland/Evenko, chez Sony, on a été submergé de demandes spéciales depuis des semaines : c’est complet depuis le jour de la mise en vente, à peu près au moment où les Victoires de la musique bombardaient Jain « artiste féminine de l’année ».

La revoilà donc, avec les mêmes chansons de Zanaka, son seul album, deux fois paru, la deuxième fois avec des titres supplémentaires. De quoi justifier un spectacle de raisonnable durée, tout juste. Qu’à cela ne tienne : cette foule compacte — 950 spectateurs de tous âges — est venue pour elle et ces chansons-là. Chansons que Jain promène depuis presque deux ans : plus de 175 spectacles au compteur. Tout ça au bouche-à-oreille. « A quiet storm », a dit le gérant, me rapporte Stéphane Drolet de chez Sony. Exactement ça.

Elle et rien qu’elle

Elle arrive seule. Chante un motif qu’elle transforme en boucle sur sa machine, et s’élance. Accueil triomphal, il n’y a pas d’autre mot : pas difficile de s’enticher d’elle, faut avouer. Elle arpente la scène sans cesse, très mobile et très bondissante, et on dirait que la lumière existe pour la suivre. Moitié beatmaker, moitié chanteuse, elle est parfaitement autosuffisante. Musiciens ? Quels musiciens ? Elle commande l’attention aussi bien que sa machine à rythmes et sons. C’est ce qu’on appelle voyager léger. On ne pèse pas lourd, à 25 ans.

Et sa musique est néanmoins étonnante et riche, avec des éléments de rap, de mélodies à l’africaine, de pure pop dansante, d’échos arabisants : Jain a été ballottée beaucoup dans sa jeunesse, rapport au travail du paternel, et elle a Brazzaville autant que Toulouse et Dubaï en elle.

« Montréal, vous êtes prêts à danser ou pas ? » Le parterre exulte. Elle pointe du doigt le balcon : « Allez, tout le monde debout ! »Hope, son hymne au rassemblement, fonctionne à plein : c’est la joie, ça bondit partout, et ça n’arrêtera plus. Ça chante avec elle, ça bouge avec elle : on comprend l’engouement Jain, franchement irrésistible, toute neuve et pro à la fois.

Elle empoigne une guitare acoustique, donne la délicate All My Days et le Corona est sa chorale. Il y a du reggae, aussi, dans sa machine, et rien ne semble emprunté : c’est son bagage de genres à elle, au service de sa joie endémique. Tout cartonne, y compris Paris, toute nouvelle chanson. « Vous allez m’aider », prend-elle pour acquis, et elle a bien raison. Quand on arrive à ses succès — qui correspondent à ses meilleurs clips —, c’est le délire : irrépressible Come, belle Makeba, qui font lever le vénérable plafond du Corona.

Déjà le rappel ? Oui, c’est un peu court, mais qui s’en plaint, du parterre au balcon ? Ce sera fou quand elle aura un deuxième album et que la frénésie durera une bonne demi-heure de plus. Rendez-vous à Osheaga : où en sera-t-elle de sa conquête du monde, fin juillet ? À suivre, en bondissant.