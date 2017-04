Louis Lortie, athlétique

Louis Lortie a remarquablement rempli la Maison symphonique pour son copieux récital Chopin, mardi. C’est justice, car le pianiste québécois, qui s’est fait plutôt rare ici lors de la dernière décennie, apprécie les défis, ce qui plaît au public.

Après Les années de pèlerinage de Liszt, il y a quelques saisons, Lortie associait les deux cahiers d’Études et les Préludes de Chopin. C’est d’ailleurs fort logiquement qu’il a changé en conséquence le programme de son concert symphonique, jeudi et samedi, où il jouera le 1er concerto du même Chopin.

Le public a réservé une ovation méritée au musicien. L’exécution, lors de la première moitié de concert, des 24 études (une heure de piano et un déluge de notes dans un catalogue de difficultés) représente un défi à part. Il semble que Lortie ait une vision plutôt athlétique de l’Opus 10 et plus narrative de l’Opus 25. Les qualités de ses disques Chopin parus chez Chandos se retrouvent en concert : un beau son et une clarification des voix qui ne se fait jamais au détriment de la fluidité et du mouvement. Lorsque les défis techniques bousculent le pianiste (n° 1, 2 et 10 du premier cahier), Louis Lortie semble relancer sa motivation et son énergie par d’amples élévations du bras gauche.

Malgré de très beaux moments (légèreté de l’Opus 10 n° 5, clarté de l’Opus 10 n° 8, finesse de l’Opus 25 n° 2), on ne sort guère du registre bréviaire technique, et les privilégiés qui ont assisté à la présentation, cette saison chez Pro Musica, des Opus 10 et 25 par le sidérant Lukas Geniusas ont pu jauger, mardi, le monde qui séparait le brillant pianiste Lortie du sorcier conteur Geniusas. Cela n’enlève rien à Louis Lortie ; la barre aurait été trop haute pour quasiment n’importe quel pianiste.

Les Préludes sont marqués par une théâtralisation de la manière du pianiste d’en découdre avec le clavier. À partir d’un certain détachement initial, la mise en scène va croissante, tout comme l’urgence du propos. La finesse des attaques du 10e prélude compense la bousculade interne du 8e. C’est à mi-cycle (houleux 12e prélude, d’une superbe densité sonore) que les choses sérieuses commencent vraiment. Quant à la fièvre supplémentaire, dans l’expression musicale et corporelle, elle gagne le pianiste à partir du long 15e prélude.

Ce sont ces 20 dernières minutes de récital qui laisseront possiblement quelque souvenir un peu plus marquant aux mélomanes présents. Évidemment, les pianistes qui viennent à Montréal à la fin d’une saison qui a vu se produire ici Schiff, Blackshaw, Babayan, Geniusas et Lubimov ont fort à faire. On ne les envie pas !