Les Juno célèbrent Leonard Cohen

La chanteuse Feist interprétant «Hey, That’s No Way to Say Goodbye»

Ottawa — L’ombre du grand Leonard Cohen a plané une dernière fois sur le gala des prix Juno cette fin de semaine : l’ultime album du chanteur et poète montréalais, You Want It Darker, a été désigné album de l’année dimanche, alors que le chanteur avait été élu artiste de l’année au gala hors d’ondes la veille.

En plus de ces deux statuettes, le chanteur a été honoré par le premier ministre Trudeau lors de la cérémonie. La chanteuse Feist a aussi interprété (de façon sobre) « Hey, That’s No Way to Say Goodbye », magnifique chanson de l’album Songs of Leonard Cohen paru en 1967.

« La richesse de son oeuvre est si grande, a déclaré la chanteuse avant le gala. C’est une oeuvre qui s’inspire, je le sens, d’une profonde vie intérieure. » C’est le fils de Cohen, Adam, qui est venu chercher la statuette de l’album de l’année — c’est aussi lui qui a réalisé You Want It Darker.

Sarah McLachlan a pour sa part été intronisée au Panthéon de la musique canadienne. McLachlan, qui compte dans sa collection trois Grammy et neuf Juno, a reçu des messages de félicitations de Sheryl Crow, de Diana Krall, de James Taylor, de Josh Groban, des soeurs Tegan et Sara Quin ainsi que de l’ancien président américain Bill Clinton.

Hips et Kaytranada

Gord Downie et son groupe The Tragically Hip ont volé la vedette au chapitre des trophées. Downie, qui souffre d’un cancer incurable, a remporté le Juno de l’auteur-compositeur de l’année tandis que The Tragically Hip recevait celui réservé au groupe de l’année. Samedi, ils avaient remporté le Juno de l’album rock de l’année, alors que Downie remportait celui de l’album adulte-alternatif de l’année avec Secret Path.

Faisant référence au héros de son album solo Secret Path, Downie a rappelé que « les Premières Nations ont vécu plusieurs histoires comme celle-là. Mon rêve est que cet album et les dessins de Jeff Lemire aident des gens, qu’ils puissent aider les professeurs à enseigner aux plus jeunes ».

La chanteuse albertaine Ruth B a enlevé le Juno dans la catégorie révélation de l’année (artiste). Alessia Cara a reçu le Juno du meilleur album pop pour Know-It-All. Shawn Mendes a été élu l’artiste le plus populaire.

La veille, Wonderland, de Sarah McLachlan, avait obtenu le Juno pour l’album contemporain adulte, alors que le musicien électronique montréalais d’origine haïtienne Kaytranada l’emportait dans la catégorie album électronique de l’année.

Les quatuors à cordes no 1 et no 2 de Johannes Brahms ont porté chance au Nouveau Quatuor à cordes Orford. L’OSM a ajouté un autre prix à sa fabuleuse collection en étant récompensé pour sa production L’Aiglon, dans la catégorie musique classique, voix ou choeur.