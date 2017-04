Gregory Charles sera le nouvel homme fort du Festival de Lanaudière

Avec l’arrivée de Gregory Charles, le Festival de Lanaudière change de braquet et s’associe de facto avec un partenaire radiophonique naturel, tout en gagnant une visibilité médiatique, une énergie et une agitation d’idées importantes

Le Festival de Lanaudière — le plus grand festival de musique classique du Canada — s’apprête à confier sa destinée artistique à Gregory Charles, selon les informations obtenues par Le Devoir. L’annonce de cette nomination sera faite le 18 avril prochain.

Créé en 1978 par le père Fernand Lindsay, le Festival de Lanaudière est privé de directeur artistique depuis le 17 octobre 2016, à la suite du départ d’Alex Benjamin. Ce dernier avait succédé au père Lindsay en octobre 2009. Alex Benjamin a depuis rejoint Radio-Canada. Mais le Festival, lui, a mis six mois à pourvoir son poste, un rouage névralgique, surtout à la veille de sa 40e édition qui se tiendra du 1er juillet au 6 août 2017.

La longueur assez exceptionnelle de ce processus décisionnel, impliquant la direction générale et le conseil d’administration du Festival, est à noter. Selon nos informations, les auditions de recrutement n’ont débuté que fin janvier, trois mois après le départ du directeur artistique. La décision proprement dite est intervenue fin février, et plus d’un mois s’est écoulé avant que ne débutent les rencontres entre la nouvelle direction artistique et les partenaires institutionnels et économiques du Festival.

Il sera intéressant de voir, le 18 avril, si ces délais ont été liés au fait qu’une entente complexe impliquerait aussi l’une des sociétés auxquelles M. Charles est lié.

François Bédard, directeur du Festival, joint dimanche, « ne peut rien confirmer », et ne peut donc dire s’il négocie avec un individu ou une société. Quant au futur directeur artistique, il était injoignable dimanche, selon Marie-Ève Chartrand, chargée des relations de presse des Productions Gregory.

Un coup fumant

Le montage financier de l’association entre le musicien et le festival n’est pas connu. Cela dit, Lanaudière fonctionne avec un budget total de 2,8 millions de dollars, et avec des dépenses de rémunération de 866 712 $ pour 9 postes à temps plein et 25 employés à temps partiel. Gregory Charles semble a priori un profil fort huppé pour une organisation avec des moyens plutôt modestes.

Peu importe le détail du partenariat, c’est là un coup fumant réussi par Gregory Charles : petit à petit, depuis le rachat de Radio classique en décembre 2014, ce dernier imprime sa marque sur la musique classique au Québec.

En deux ans et demi, la liste de ses interventions (parfois applaudies, parfois critiquées) est longue : il contrôle un média qui draine des auditeurs ciblés ; il s’est rapidement associé à Marc Hervieux, qui est, avec Alain Lefèvre, l’artiste classique québécois le plus médiatique au pays ; il anime une émission — Virtuose — qui a remis le classique à une heure de grande écoute à la télévision ; et produit des spectacles, dont un directement dérivé de ce dernier programme.

En prenant la tête du plus grand festival classique du Canada, Gregory Charles deviendra une figure incontournable pour le classique, comme peut l’être Gilbert Rozon pour le rire (et qu’a été Alain Simard pour les festivals de musique jazz et populaire).

Chose certaine, avec l’arrivée de Gregory Charles, le Festival de Lanaudière change de braquet et s’associe de facto avec un partenaire radiophonique naturel, tout en gagnant une visibilité médiatique, une énergie et une agitation d’idées importantes.

Ce changement de paradigme qui touche l’héritage artistique et spirituel de Fernand Lindsay explique-t-il le retrait d’Alain Lefèvre annoncé par un laconique communiqué de presse, jeudi dernier, après douze années de partenariat étroit ? Joint en Grèce, le pianiste n’a pas voulu commenter. De son côté, le directeur François Bédard, sans confirmer la nomination de Gregory Charles, assure que « la nature profonde du festival ne changera pas ».