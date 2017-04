«The Zombies» au National : le miracle, note pour note

C’est difficile à expliquer, ce qu’on vit dans un soir comme celui-là. Je cherche les mots, et ma banque de superlatifs me semble loin de cette sorte de miracle qui a eu lieu samedi au théâtre Le National. Le groupe britannique The Zombies, les quatre membres survivants (le guitariste Paul Atkinson est mort en 2004), entourés de musiciens et choristes d’appoint, ont réussi une sorte de double miracle : reproduire sur scène le plus exactement possible, pour ainsi dire note pour note, leur chef-d’œuvre, l’album Odessey and Oracle, tel qu’il a été enregistré en 1967 aux studios EMI d’Abbey Road. Qui plus est, le chanteur Colin Blunstone, après des spectacles annulés la semaine dernière pour cause de saleté de bactérie qui lui a valu deux jours d’hôpital, avait retrouvé la forme et sa voix extraordinaire.

C’est tellement complexe, Odessey. Pensez au Sgt. Pepper’s des Beatles, au Pet Sounds des Beach Boys : ce niveau-là. Des jeux d’harmonies impossibles, des structures mélodiques ambitieuses et souvent poignantes, des arrangements qui confinent à la magie. Comment refaire cette pure création de studio sur scène ? J’ai mentionné Pet Sounds à dessein : le claviériste Darian Sahanaja est le principal musicien d’appoint dans cette tournée des 50 ans d’Odessey. Le même Darian Sahanaja qui a été le gardien de la flamme pour le Brian Wilson Band quand le grand créateur des Beach Boys a voulu reproduire Pet Sounds intégralement (et l’a réussi), puis parachevé l’album SMiLE, et le jouer AUSSI sur scène. Ce type est l’homme du contrôle de la qualité, musicien capable de dire aux Zombies d’origine : non, les gars, dans les harmonies de Hung up on a Dream, il manque ce petit bout, là, comme ça, voilà voilà. Le spécialiste maniaque.

Tendre à la perfection

Darian n’en faisait pas tant samedi : il ajoutait les petites touches qui permettaient au rendu d’Odessey de s’approcher de la perfection. Viv Boucherat, la compagne de Chris White, bassiste d’origine et l’un des deux auteurs-compositeurs principaux du groupe — sept des pièces d’Odessey sont de lui — assurait les harmonies supplémentaires avec Jim Rodford (et Darian, souvent). Jim Rodford a été longtemps bassiste pour les Kinks, en plus d’être copain d’enfance de nos gars des Zombies.

Tout ça pour dire que l’impossible est parfois possible si l’on y travaille assez fort, et les Zombies réunis, le claviériste Rod Argent, le chanteur Colin Blunstone, le bassiste Chris White et le batteur Hugh Grundy, ont réussi leur pari : la transposition la plus fidèle imaginable de leur grand album. Et quand, dans une salle, tout le monde connaît ce grand album dans tous ses merveilleux détails, ça tient de l’exploit. Tel Brian Wilson recréant Pet Sounds avec un orchestre capable de le faire avec lui.

Je ne peux que vous dire : allez écouter Odessey, fermez les yeux, imaginez les Zombies en septuagénaires et dans leur vingtaine en même temps, et c’était ça. De Care of Cell 44 à Brief Candles, de Changes à This Will Be Our Year, de Friends of Mine à Time of the Season : ajoutez les trois dimensions d’une performance en direct, sans faille ou peu s’en faut. C’était ça. Je n’en reviens pas encore.

Une première partie déficitaire

Bémol ? Oui. Ça demande une explication. En première partie, le groupe habituel de tournée de Rod et Colin, les « Zombies du 21e siècle », avec Jim Rodford à la basse, Steve Rodford à la batterie et Tom Toomey à la guitare, a joué quelques honnêtes nouveautés de l’album Still Got That Hunger et un florilège de belles anciennes du répertoire des années 1960 (I Love You, I Want You back Again, Just out of Reach, les succès Tell Her No et She’s Not There), en plus de LA chanson du groupe Argent (qui succéda aux Zombies première époque) : Hold Your Head Up, de 1972.

Fort bien. C’est le groupe que j’avais vu — et très aimé ! — en 2013 au Métropolis, dans le cadre de Montréal en lumière. Eh bien samedi, je les trouvais déficitaires. Ce guitariste qui jouait des solos de mille notes à la seconde, ce batteur qui en faisait trop lui aussi, ces versions un peu trop rapides, tout s’entendait, tout semblait un peu expédié (sauf les nouveautés). Impossible de ne pas penser que dans la loge, il y avait Chris White et Hugh Grundy. Bien évidemment, sortis de leur retraite pour rejouer Odessey, c’était déjà beaucoup. N’empêche. C’était leurs chansons, leurs disques. I Love You est une splendide chanson de Chris White.

De sorte qu’en première partie, malgré des versions honorables, j’ai beaucoup attendu la deuxième partie. Et quand, au rappel, tout le monde est revenu sur scène pour refaire She’s Not There, ce n’était pas pareil : Hugh jouait sa batterie à sa manière unique, Chris promenait sa ligne de basse jazzy, et c’était The Zombies, certes entourés, mais les vrais de vrais Zombies. Et ça, ces quatre-là ensemble, c’était le bonheur de cette soirée. C’est arrivé, et nous étions là. On n’aura jamais eu Sgt. Pepper’s repris par les Beatles réunis (Paul McCartney s’en occupe pas mal tout seul), mais on aura été exaucés. Odessey and Oracle, le miracle, un samedi soir sur la Terre. Zombies qui, ajoutons-le, seront au Festival d’été de Québec. Le cinquantième.