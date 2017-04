Juno: des Québécois récompensés lors du gala hors d'ondes

Ottawa — Même décédé depuis quelques mois, le grand Leonard Cohen a prouvé une nouvelle fois qu’on pouvait être prophète dans son pays. Le chanteur montréalais a été élu artiste de l’année, lors du gala hors d’ondes des prix Juno remis aux artisans de la musique canadienne, samedi.

Son fils Adam est venu accepter le trophée au nom de celui qui est décédé en novembre 2016.

Wonderland, de Sarah McLachlan, qui sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne, a obtenu le Juno pour l’album contemporain adulte. L’album a été notamment préféré à celui de Céline Dion, Encore un soir.

C’est le musicien électronique montréalais d’origine haïtienne Kaytranada qui a ouvert le défilé des lauréats. Son album 99,9 % a été choisi dans la catégorie album électronique de l’année. Kaytranada est également candidat dans la catégorie révélation de l’année (artiste).

Le premier volet de la remise des prix Juno s’est déroulé samedi. Il était animé par un animateur de la radio anglaise de Radio-Canada, Tom Power.

Le rappeur québécois Koriass a présenté le numéro d’ouverture du gala, qui a été diffusé sur le site internet des prix Juno.

XO de la chanteuse Laurence Nerbonne a obtenu le Juno pour l’album francophone de l’année.

S’adressant aux convives dans les deux langues, Laurence Nerbonne s’est dit « heureuse d’être une femme et de produire [sa] musique ». « Je crois que c’est très important pour les jeunes filles à continuer de faire de la production et de croire en nous les femmes. On est capable d’être des productrices », a-t-elle ajouté.



Musique classique



Les quatuors à cordes no 1 et no 2 de Johannes Brahms ont porté chance au Nouveau Quatuor à cordes Orford, dont certains membres travaillent ou ont travaillé pour l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), puisque celui-ci a obtenu le Juno remis au meilleur album de musique classique par un soliste ou un orchestre de chambre.

L’OSM a ajouté un autre prix à sa fabuleuse collection en étant récompensé pour sa production L’Aiglon, dans la catégorie musique classique, voix ou chœur.

La chanson de l’année a été Spirits par le groupe The Strumbellas. Un de ses membres a ironisé sur le moment embarrassant survenu lors du gala des Oscars lorsque le nom du mauvais lauréat a été annoncé avant que l’erreur soit corrigée, disant vouloir attendre d’être sûr que le groupe torontois avait réellement obtenu le trophée, avant d’aller de l’avant avec son discours de remerciement.

Le groupe britannique Coldplay a reçu le prix remis au meilleur album par un artiste ou un groupe étranger.