Daniel Bélanger au Métropolis: sous l’empire de monsieur Groove

Tonnerre d’acclamations. « Choquez-vous pas ! Merci beaucoup d’être venus en un tel chiffre… », réagit Daniel Bélanger après la salve d’entrée, qui mêlait déjà le rock souple, bondissant et un peu psych-pop de la récente Tout viendra s’effacer à la célébrée Chante encore. C’était parti fort. Le groupe fessait intense : Alex McMahon à la batterie ET Alain Quirion aux percus (entre autres instruments), c’est de la frappe ! Jean-François Lemieux à la basse et Guillaume Doiron à la guitare, flanquant Daniel, semblaient répondre à la suspension d’un même trampoline.

« Les semaines sont difficiles, faut chanter, faut danser ! » exhorta notre homme, avant d’aligner Sortez-moi de moi et Les temps fous, à la manière forte de Paloma, le nouvel album. Daniel Bélanger n’est pas de ceux qui imposent le dernier album en entier à leur monde, d’autant plus que la dernière fois au Métropolis, c’était — précise-t-il — voilà sept ans, « pour ceux qui aiment ce genre de statistique ». On retrouvait aussi le ton pince-sans-rire.

Les gens ont chanté En mon bonheur avec lui, sans qu’on leur demande : ce sont des chansons amies, elles nous accompagnent dans les bons et mauvais jours depuis… depuis quand au juste ? Ça dépend des gens. Mais depuis longtemps, généralement. « Tu résides en mon coeur/En mon bonheur… » « Vous avez pratiqué cette semaine, je le vois », de constater Bélanger-le-drôle. Fou n’importe où suivait, sous l’emprise de monsieur Groove. Air familier, nouveaux atours. La mélodie est assez marquante pour soutenir ce rythme dansant sans s’y fondre. On bouge pas mal plus en chantant les paroles, voilà tout. Le parterre ondulait ce jeudi, premier des deux soirs du spectacle Paloma au Métropolis.

Ça s’est enchaîné comme un mix de DJ, comme si Dans un Spoutnik était le seul morceau possible, après Fou n’importe où. Logique de la ligne de basse de Lemieux, des sons de Quirion. Ça s’imbrique au présent de l’approche Paloma. La version d’Intouchable et immortel était comme le titre de la chanson l’indique : quelque chose d’intemporel, qui se prêtait tout naturellement aux exigences de monsieur Groove, avec finale à rallonge et solo de thérémin, gros trip de musique (et de vocalises, Daniel se lâche) menant fatalement à l’entracte. Comment aller plus loin, après ça ? Après cette ovation de fin de show ? Il fallait une pause.

Du neuf de tous âges

La deuxième partie a commencé comme la première, avec une sorte de mantra : « Concentrez-vous sur votre visage… » Un bouquet de chansons nouvelles attendait l’éclosion : Il y a tant à faire (et son refrain imparable, et son choeur d’armée rouge), Métamorphose (et son refrain imparable), Ère de glace (et son refrain imparable, Bélanger ne sait faire que des refrains imparables)… Pas trop de nouveautés, quand même (s’ajouteront Le fil, Perdre, une demi-douzaine au total) : c’est la manière Paloma au service des chansons de toutes époques : Te quitter, Rêver mieux, Le parapluie, jusqu’à l’Opium du tout début.

Toutes les relectures étaient idéalement différentes ET pareilles. Par exemple, les claviers intersidéraux dans Te quitter : on renouait avec la même chanson planante, mais dix fois plus planante, avec une finale en falsetto plutôt divine. Rêver mieux ? Peut-on mieux faire Rêver mieux ? Oui, on a pu. Le public, les musiciens et Daniel, ensemble, ont fait mieux. Ce n’était pas de la réinvention par velléité de réinventer. C’était l’évolution d’un artiste, qui s’est amené avec des sons différents dans la tête, sons qu’il a su transmettre à sa nouvelle équipe et à tout un Métropolis de ses inconditionnels.

« Vous me faites du bien ! » a-t-il résumé. Et à nous, alors ! Là où Daniel Bélanger et ses chansons supérieures vont, nous allons, depuis les années 1990. Où irait-on avec lui, cette fois-ci ? On n’allait pas le savoir avant ce soir. Mais ça, on le savait déjà. On savait aussi que ce serait la suite passionnante de notre relation. Avec lui, on savait également cela, c’est pour la vie.