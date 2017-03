Bryan Ferry, les Pet Shop Boys, Grace Jones et Chilly Gonzales au 51e festival de Montreux

Lausanne — Bryan Ferry, Grace Jones, les Pet Shop Boys et George Benson seront à l’affiche du 51e Festival de jazz de Montreux, du 30 juin au 15 juillet, qui accueillera également Herbie Hancock et Phoenix. La programmation du festival, présentée jeudi, « puise dans les puissances fondatrices du jazz, débusque de jeunes talents saisissants et sonne le retour de sensations pop et de seigneurs du R & B », a expliqué son directeur, Mathieu Jaton. Habitué du festival, le pianiste américain Herbie Hancock se produira le 2 juillet dans la grande salle de l’auditorium Stravinksy, avant de céder la scène au Canadien Chilly Gonzales. Guitariste de légende, George Benson, l’auteur de Give Me the Night, sera en scène le 13 juillet, précédant le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf. « Une autre thématique très forte cette année sera la cohérence du soul et du R & B », a expliqué M. Jaton, avec le 5 juillet Usher and the Roots et Trombone Shorty. Également au programme, « la prêtresse de la soul » Erykah Badu, mais aussi Solange, la soeur de Beyoncé, « l’une des artistes les plus attendues de l’été », ou encore Lauryn Hill, l’ancienne des Fugees. Le 9 juillet permettra de (re)découvrir « un pan de l’histoire musicale », selon le directeur du festival, avec le Britannique Bryan Ferry, l’ex-chanteur du groupe anglais Roxy Music, et Brian Wilson, ex-leader des Beach Boys, mythique groupe californien. Autre groupe britannique qui a, lui, marqué les années 1980, les Pet Shop Boys sont à l’affiche le 3 juillet. Les Français de Phoenix feront leur retour avec « un album très attendu », selon M. Jaton. Le festival propose cette année « Out of the Box », petits concerts plus intimes hors les murs dans différents lieux (Montreux Palace, Abbaye de Saint-Maurice et Château de Chillon) qui accueilleront notamment la chanteuse française Juliette Armanet. La soirée de clôture, le 15 juillet, sera consacrée à Youssou N’Dour, qui avait manqué l’an passé la 50e édition, et à Lamomali de M, dans lequel Matthieu Chedid célèbre le Mali.