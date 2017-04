Marc-André Hamelin tient tête au «Rach 3»

Marc-André Hamelin a vu paraître, vendredi, un enregistrement qu’il préparait de longue date : le 3e Concerto de Rachmaninov. Or, deux autres CD de pianistes très en vue, Grigory Sokolov et Khatia Buniatishvili, ont été publiés, par Deutsche Grammophon et Sony, quelques jours auparavant. Ceci nous permet de faire le point sur un concerto qui a forgé des légendes du piano.

Le 3e Concerto, créé par Rachmaninov lui-même à New York en novembre 1909, est devenu l’oeuvre pour piano et orchestre virtuose la plus emblématique. Il y a 20 ans, une étape supplémentaire dans la construction du mythe a été franchie lorsque ce concerto est devenu un personnage à part entière du film Shine, qui a valu à Geoffrey Rush l’Oscar du meilleur acteur. C’est ce film de Scott Hicks, autour du personnage du pianiste australien David Helfgott, qui a entériné le surnom, désormais usuel, de « Rach 3 ».

On peut espérer que Shine n’a pas fait croire à trop de gens que le malheureux Helfgott arrivait à maîtriser le concerto. Un disque, assez pénible, paru à la suite du film s’est cependant vendu comme des petits pains. Il est à l’image d’une discographie riche en poudre aux yeux.



Pléthore pour pas grand-chose​

Le « Rach 3 » est l’oeuvre d’une poignée d’élus. Même si Rachmaninov a enregistré lui-même l’oeuvre (1939) avec Ormandy, on a l’habitude de citer Vladimir Horowitz en modèle. Mais quel Horowitz ? Celui, mal balancé, avec Reiner en 1951, celui, complètement surfait, avec Ormandy en 1978 ? Plutôt celui avec Albert Coates en 1930. Mais à qui va-t-on faire croire qu’en 2016 un enregistrement de 1930 représente le nec plus ultra ?

Aux considérations techniques s’ajoute notamment la question des coupures dans la partition, habituelles dans les années 1950 ou 1960, mais que personne n’admet vraiment aujourd’hui. C’est ce qui fait que l’enregistrement, pourtant exceptionnel, d’Earl Wild et Jascha Horenstein (Chandos, 1965) est difficile à recommander. Nous considérerons ici que le débat entourant le choix de la cadence (passage au piano seul) du 1er mouvement (il en existe une grande et une plus courte) s’adresse aux spécialistes et ne discrimine aucunement les versions.

Byron Janis — avec Antal Dorati pour Mercury en 1961 — est la preuve que l’on peut être majeur sans se coltiner la cadence la plus alambiquée. Malgré une petite coupe dans le Finale, Janis Dorati est la « vraie » grande version historique du « Rach 3 ».

Depuis, des nombreuses propositions artistiques, émerge, à notre avis, un quatuor composé de Martha Argerich-Riccardo Chailly (Philips, 1982), Zóltan Kocsis-Edo de Waart (Philips, 1985), Arcadi Volodos-James Levine (Sony, 1999) et Stephen Hough-Andrew Litton (Hyperion, 2004).

Les nouveaux venus

Comment se situe Marc-André Hamelin, dans ce marché ? Accompagné avec minutie par Vladimir Jurowski, le pianiste québécois semble guidé par une obsession qui le caractérise : faire entendre clairement toutes les notes. Il a joué ainsi avec une sage robustesse les sonates de Scriabine, compositeur lui aussi parasité par une tradition interprétative qui tourne bien des coins ronds.

L’écoute de la version Sokolov-Tortelier de 1995, publiée début mars par Deutsche Grammophon, montre la petite étincelle qui manque au tandem Hamelin-Jurowski. Ils décortiquent et exposent le « Rach 3 » avec solidité et puissance, mais sans le vent de folie qui souffle sur Argerich-Chailly ou Hough-Litton, beaucoup plus souples, chantants et mobiles. L’approche est aussi plus classique et pondérée que celle de Zoltán Kocsis. Remettant en cause les tempos, Kocsis choquait en 1985. Il apparaît aujourd’hui comme la grande référence.

Le disque du mythique Grigory Sokolov bouleverse-t-il la discographie ? Oh que non ! Cette parution, couplée à un 23e Concerto de Mozart et augmentée d’un DVD contenant un documentaire, laisse pantois sur le manque de scrupules des éditeurs. Car Sokolov, dans ce concert de 1995, joue sur un piano complètement désaccordé dans le médium aigu. C’est faux à faire dresser les cheveux sur la tête ! Que pensent Deutsche Grammophon et cette légende vivante du piano en laissant paraître cela ?

Ironie de l’histoire, le même défaut plombait et disqualifiait la (musicalement) grande version du 2e Concerto par Denis Matsuev chez Sony en concert à New York. Le robuste Matsuev vient également à bout de son instrument après le 1er mouvement du 3e Concerto qu’il a enregistré avec Valery Gergiev (Mariinski). C’est très dommage, car il est aujourd’hui le primus inter pares dans cette oeuvre.

Tout aussi catastrophiques, les 2e et 3e concertos de Rachmaninov par Khatia Buniatishvili, Paavo Järvi et la Philharmonie tchèque, publiés par Sony à la mi-mars. Cette pianiste, que Le Figaro vient de surnommer « la Betty Boop du piano », fait assaut de vulgarité et de tapage gratuit dans un enregistrement techniquement hideux, à la réverbération mal maîtrisée.

Les catastrophes Buniatishivili et Sokolov sont finalement archétypiques d’une discographie surabondante mais pauvre. Quand ce ne sont pas les coupures dans la partition, les enregistrements défaillants et les pianos déglingués, c’est la vérité et la musicalité qui font défaut. De ce point de vue, l’intégrité de Marc-André Hamelin fait plaisir à entendre.