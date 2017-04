La dystopie tendue de Timber Timbre

Il faisait chaud sur le dernier disque du groupe Timber Timbre, justement intitulé Hot Dreams. Les corps se rapprochaient et la température montait, la sueur perlait, le saxophone roucoulait même férocement sur la pièce-titre.

Ce monde sensuel s’est en partie évanoui sur le nouveau disque de la bande du chanteur Taylor Kirk, qui déploie sur cet album intitulé Sincerely, Future Pollution un univers sombre, urbain, grinçant et dystopique. Le timbre feutré a laissé de la place aux synthétiseurs acidulés et aux sonorités rétrofuturistes.

« C’est une température différente. Il y a plus de tension dans la musique », dit Taylor Kirk, attablé dans un café de la Petite-Italie à Montréal, avec ses acolytes musiciens Mathieu Charbonneau (Torngat, Avec pas d’casque) et Simon Trottier (Lou Doillon, Fontarabie).

La tension ? Elle semble avoir été au coeur de la création du disque. « Hot Dreams représentait une palette de son que j’avais élevée en fétiche, des sons que j’avais toujours été curieux d’enregistrer, comme le thérémine, le clavecin, le mellotron. Et là c’était des sons qui n’étaient pas particulièrement séduisants pour moi jusqu’à maintenant. Et je considère ça comme plus froid en termes de température, ce sont des sons difficiles. »

Sincerely, Future Pollution débute pourtant en douceur, avec la pièce Velvet Gloves Spit — un clin d’oeil à cet étrange titre de Neil Diamond. Le morceau campe surtout des références sonores rétro, avec un côté kitsch et aérien. Puis déboule l’album, où émergent un peu partout dans cette trame visuellement très évocatrice des moments grinçants, des dissonances, des fréquences aiguës.

La ville est là

C’est au studio La Frette, en région parisienne, que Timber Timbre a enregistré ce disque. Lors d’une précédente tournée, le groupe avait visité l’endroit, et plusieurs synthétiseurs installés là-bas leur étaient tombés dans l’oeil. « Après coup, on y a pensé de plus en plus, et on s’est dit que c’était peut-être ces instruments étranges qu’il nous fallait », raconte Mathieu Charbonneau.

Cet univers trouve également son sens dans les mots, sous tension autant que la musique. Taylor Kirk, installé à Montréal depuis quelques années, nous amène sur le bitume humide, sous les lumières des lampadaires, dans les ruelles inquiétantes, au sommet des tours de bureaux où sévissent les bandits à cravate tout comme dans les égouts.

La référence est peut-être simpliste, mais jusqu’à un certain point, nous voilà un peu dans Blade Runner, non ? « Oui c’était certainement une référence, cette idée de dystopie, c’est un sujet auquel j’ai réfléchi. Je pensais à ça quand j’écrivais les mots. Vivant dans une ville maintenant, qu’est-ce que ça veut dire, ce genre de civilisation, cette population en croissance, où les gens deviennent intérieurs, moins physiques ? Bon, j’admets que je n’ai pas le bonheur facile », lance Kirk sous les rires de ses collègues.

Au fil des ans, la plume de Kirk a autant évolué que sa musique, ses images, ses mots sont plus précis. Il trouve que Sincerely, Future Pollution est moins cryptique, que ses messages sont moins codés, cachés.

Comme cette idée de l’égout, qui revient sur quelques chansons. « C’était une image de la fragilité des villes, qui se construisent sur les déchets, sur tout ce qu’on décide de mettre de côté, de jeter. »

Si Timber Timbre n’offre pas ici un album concept, il y a une grande cohérence, voire des idées qui reviennent de chanson en chanson. « J’ai bougé des blocs d’un titre à l’autre, explique Kirk, ce qui donne l’impression qu’il y a un récit qui traverse le disque. Ce n’est pas une histoire linéaire. C’est plus une pollinisation croisée. »

Créer à trois

Et si on ajoutait une autre couche de tension ? La création a longtemps été une affaire très solitaire pour Taylor Kirk, qui a peu à peu ouvert sa bulle à Charbonneau et Trottier. Sur Hot Dreams, ils avaient teinté les chansons de Kirk par leur jeu. Là, ils ont composé les morceaux en sa compagnie.

Le processus s’est bien passé ? On vous le donne en mille : « C’était tendu », confie le leader de Timber Timbre. Il n’aurait pas voulu travailler avec d’autres musiciens, mais la création ne s’est pas faite comme un « jam » entre amis, plutôt à travers essais et erreurs, au fil d’explorations.

« Des fois, on a surréfléchi quelques parties », dit Simon Trottier. Charbonneau trouve que chaque disque est un défi, mais que Sincerely, Future Pollution avait tout de même exigé de « repousser les frontières du projet ».

Objectif : France

Avant de lancer ce nouveau disque, Timber Timbre a pris du temps pour trouver une nouvelle gérance et une nouvelle maison de disque, qui refléteraient davantage ses ambitions et qui permettraient un développement sur les territoires friands de sa musique.

Comme la France, qui a donné beaucoup d’amour au groupe, « plus qu’au Canada, certainement plus qu’aux États-Unis », dit Taylor Kirk. Et ce, malgré la barrière de la langue. « C’est drôle, ça va aussi très bien pour nous en Suisse, en Belgique, d’autres pays où ça parle entre autres français », constate Simon Trottier.

La première séquence de leur tournée commence d’ailleurs à Rennes et à Bruxelles, et elle les amènera un peu partout en Europe, puis au Canada et chez nos voisins du Sud. Ils joueront 15 soirs durant les trois premières semaines d’avril, et 10 fois pendant les deux premières de mai.

« On essaie de ne pas trop briser les règles », dit le chanteur. Les règles ? « Ne pas dépasser les trois semaines sans revenir. Pour qu’on s’amuse. Mais c’est facile d’aller dans ces marchés européens, les spectacles sont sold out, c’est des belles salles, c’est confortable, et même dans les petits endroits, tout le monde fait bien son travail ».

Ça fera ça de gagné pour faire baisser la tension.