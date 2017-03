A Crow Looked at Me, Mount Eerie

« Death is real », chante d’une voix frêle Phil Elvirum en ouverture de son septième album sous le nom Mount Eerie. « Someone’s there and then they’re not / And it’s not for singing about / It’s not for making into art. » Et pourtant ce disque, intime rappel de la mémoire de son épouse, l’illustratrice québécoise Geneviève Castrée, décédée l’été dernier. À travers son oeuvre, Elvirum a toujours campé ses chansons dans le recueillement et l’intimité, mais ces thérapeutiques compositions amènent ce sentiment à un tout autre niveau. Les orchestrations folks minimalistes, le ton prudent et confidentiel y sont magnifiés par la troublante manière avec laquelle l’auteur, compositeur et interprète chante comme s’il se confiait à nous de vive voix, racontant ses états d’âme, ses souvenirs de Geneviève (à qui il semble parfois parler aussi), parlant du moment de son décès, des semaines et des mois qui suivirent. De la mort tout court, qu’il chante aujourd’hui sans le poétique symbolisme d’autrefois. Un disque exigeant, impudique, qui, souhaitons-le, l’aide à vivre avec son deuil.

Forest Fire

Extrait