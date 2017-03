Darling of the Afterglow, Lydia Ainsworth

Second disque pour la Torontoise formée à l’Université McGill en composition, Darling of the Afterglow a d’abord le mérite d’être totalement limpide : après les prétentions art pop électroniques de Right From Real (2015), la musicienne cherche ici à s’adresser à un public plus vaste en sortant de son bocal expérimental pour nager dans des eaux nettement plus populaires et rassembleuses — elle nous offre même une version de Wicked Game de Chris Isaac, c’est tout dire. Tout en reprenant à son compte les codes de la pop contemporaine — rythmiques hip-hop et basses trap sur The Road, Ricochet ou encore Into the Blue, par exemple —, Lydia Ainsworth impressionne par la qualité de son travail d’orchestration et de production, beaucoup mieux maîtrisé que sur son premier disque. On s’attend bien sûr à ce que les mélodies soient accrocheuses, elles le sont sans faillir et nous permettent du coup de bien saisir toute la puissance évocatrice de son timbre pur lui ayant valu moult comparaisons avec Kate Bush. Une pop intelligente, légère (mais pas trop) et envoûtante.

What Is It

Extrait