Un pied sur terre, un autre sur un tapis volant pour tenter de faire lever « la guenille » de La Bolduc, Maz évoque souvent le cercle et les mots qui tournent. Résumons la thématique de ce troisième disque : « Des ID qui ouvrent des portes sur des ID qui ouvrent des portes sur des ID qui… » Plus que jamais, le groupe montréalais réussit sa superbe synthèse entre parcelles de trad toujours présentes, harmonies jazz et impros, rythmes aux tempos plutôt lents, turlutte atmosphérique, moments d’étrangeté et réflexions méditatives avec des effets planants et des atmosphères électro souvent discrètes, mais efficaces. Et ils chantent : cette poésie parfois déclinée de façon percussive. Et il y a la présence très pertinente de la nouvelle venue Roxanne Beaulieu qui fait résonner le Moog et le Fender Rhodes de manière originale. Avec en plus son violon pas toujours trad, sa contrebasse jazz, son banjo, sa guitare électrique et sa paire de pieds, Maz réussit un disque brillant.

ID ★★★★ 1/2 Maz, Indépendant