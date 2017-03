Robyn Hitchcock, Robyn Hitchcock

Un album éponyme, quand on a maîtrisé en quatre décennies l’art de la titraille excentrique, de Queen Elvis (avec The Egyptians, en 1989) à Propellor Time (2010), quand on en est à sa sixième compagnie de disques, c’est dire : j’existe encore, vous savez ? Il faut bien le dire, malgré ses 20 albums précédents, tout un tas de compilations et coffrets, sans oublier le documentaire Storefront Hitchcock par Jonathan Demme (1998), le destin d’un Robyn Hytchcock, artiste culte, consiste justement à le cultiver, ce culte. De fait, le singulier personnage, toujours aussi fascinant qu’inclassable, manie ici l’ironie (I Pray When I’m Drunk) et l’étrangeté (Mad Shelley’s Letterbox, très Syd Barrett) avec autant de maestria que la psychédélie (fort envoûtante Autumn Sunglasses) et la pure mélancolie (1970 in Aspic, très country-rock). Un génie de la marge, avec lequel une Gillian Welch ou un Pat Sansone de Wilco s’empressent de collaborer. Il n’est pas trop tard pour le découvrir.

Autumn Sunglasses

